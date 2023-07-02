Для поливу кімнатних квітів радять використовувати розчин із перекисом водню. Але чи корисно це для рослин та чи підходить для кожної домашньої квітки? Як поливати орхідею перекисом водню та чи варто це робити – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Перекис водню: користь чи шкода?

Хімічна формула перекису (Н2О2) подібна до формули води (Н2О) та відрізняється лише одним атомом кисню. Тож на форумах можна зустріти інформацію, що ось цей атом й відіграє головну роль для рослин, а точніше – не сам атом, а процес його “втрати”. Пабліки пишуть, що полив орхідеї перекисом водню діє на неї як окислювач, здатен знищити шкідників, хвороботворні бактерії, спори грибків.

Крім того, “знавці” кажуть, що перекис водню зміцнює кореневу систему і стимулює ріст рослин. Ще речовина впливає на засвоювання мікро- і макроелементів, які є в ґрунті.

Також в інтернеті є інструкція з поливу квітів перекисом водню. Там пишуть, що потрібно взяти 20 мл тривідсоткового розчину перекису водню та розвести в одному літрі води. Після чого добре перемішати та застосовувати для квітів один раз на 4-5 днів. Та чи можна поливати орхідею перекисом водню – ми спитали у нашого постійного експерту з рослин Ліліани Лавринець.

До речі, раніше Факти ICTV розповідали про хитрощі в догляді за орхідеєю.

Чи варто поливати орхідею перекисом водню

Знавець з рослин каже, що суміш води з перекису водню можна використовувати для обприскування квітів та для обробки зрізів, але ніяк не для поливу рослин цим розчином, і, тим паче, це стосується орхідеї.

Експерт радить полити домашню красуню добривом для орхідей. Це їй буде більше до смаку.

– Я, наприклад, перекисом тільки обробляю зрізи на орхідеї. Не потрібно поливати перекисом водню, в тому нічого доброго немає. Краще полити орхідею добривом для орхідей, і орхідея подякує вам, – каже знавець з рослин.

Вона пояснює, що за своїми властивостями та природою перекис водню – це хороший знезаражувач від бактерій, і все.

– Він нічого ні доброго, ні злого рослині не приносить, але для чого це використовувати тоді, якщо користі також нуль? Тим паче, якщо раз полити орхідею перекисом водню, це вам нічого не дасть, а ось від частого використання цього засобу точно щось погане трапиться з домашньою квіткою, – застерігає Лавринець.

Наприклад, пояснює знавець рослин, перекис водню, якщо ним поливати орхідею, почне роз’їдати коріння домашньої красуні, а після 10-15 застосувань такого розчину – це вже стане помітно. Може початися загнивання коріння, а листя почне відпадати. Якщо вже таке сталося, не зволікайте, скористайтеся нашими порадами, як врятувати орхідею вдома.

Тож Лавринець радить не звертати уваги на інформацію, яка гуляє інтернетом, що нібито перекис водню у такому разі діє не прямо на рослину, а на воду: під час змішування насичує її воднем, який згодом розпадається на кисень і воду. Експерт розповідає власникам рослин, що насичення квітки киснем за допомогою поливу перекисом водню та як наслідок поліпшення і оздоровлення кореневої системи, збільшення кількості бутонів – це міф і не більше.

А до того ж, додає експерт, від частого використання перекису водню в поливі орхідеї він перестає впливати на рослину як дезінфектор, і коли він справді буде потрібен орхідеї, дії не дочекаєтеся.