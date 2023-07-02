Для полива комнатных цветов советуют использовать раствор с перекисью водорода. Но полезно ли это для растений и подходит ли для каждого домашнего цветка? Как поливать орхидею перекисью водорода и стоит ли это делать — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Перекись водорода: польза или вред?

Химическая формула перекиси (Н2О2) сходна с формулой воды (Н2О) и отличается только одним атомом кислорода. Поэтому на форумах можно встретить информацию, что этот атом и играет главную роль для растений, а точнее сказать — не сам атом, а процесс его “потери”. Паблики пишут, что полив орхидеи перекисью водорода действует на нее как окислитель и способен уничтожить вредителей, болезнетворные бактерии, споры грибков.

Кроме того, “знатоки” утверждают, что перекись водорода укрепляет корневую систему и стимулирует рост растений. Еще вещество влияет на усвоение микро- и макроэлементов, которые содержаться в почве.

Также в интернете есть инструкция по поливу цветов перекисью водорода. Там пишут, что нужно взять 20 мл трехпроцентного раствора перекиси водорода и развести в одном литре воды. После этого хорошо перемешать и применять для цветов один раз в 4-5 дней. Но стоит ли поливать орхидею перекисью водорода – мы спросили у нашего постоянного эксперта по растениям Лилианы Лавринец.

К слову, ранее Факты ICTV рассказывали о хитростях в уходе за орхидеей.

Стоит ли поливать орхидею перекисью водорода

Знаток растений говорит, что смесь воды с перекисью водорода можно использовать для опрыскивания цветов и обработки срезов, но никак не для полива растений этим раствором. И тем более это касается орхидеи.

Эксперт советует полить домашнюю красавицу удобрением для орхидей. Это ей будет больше по вкусу.

— Я, например, перекисью только обрабатываю срезы у орхидеи. Не нужно поливать перекисью водорода, в этом ничего хорошего нет. Лучше полить орхидею удобрением для орхидей, и орхидея скажет вам спасибо, – говорит знаток растений.

Она объясняет, что по своим природным свойствам перекись водорода – хороший борец с бактериями, и все.

— Она ничего хорошего и ничего плохого не приносит растению, так для чего ее использовать тогда, если пользы ноль? Тем более, единожды полив орхидею перекисью водорода, результата не получите, а вот от частого использования — точно что-то плохое случится с домашним цветком, — предостерегает Лавринец.

Например, объясняет знаток растений, перекись водорода, если ей поливать орхидею, начнет разъедать корни домашней красавицы, а после 10-15 применений такого раствора – это станет заметно. Может начаться загнивание корней, а листья начнут отпадать. Если такое уже произошло, то не медлите, воспользуйтесь нашими советами, как спасти орхидею дома.

Поэтому Лавринец советует не обращать внимания на информацию, которая гуляет в интернете, что якобы перекись водорода действует не прямо на растение, а на воду: при смешивании насыщает ее водородом, который впоследствии распадается на кислород и воду. Эксперт рассказывает владельцам растений, что насыщение цветка кислородом с помощью полива перекисью водорода и, как следствие, улучшение и оздоровление корневой системы, увеличение количества бутонов – это миф и не более.

К тому же, добавляет эксперт, при частом использовании перекиси водорода в поливе орхидеи он перестанет влиять на растение как дезинфектор. Поєтому, когда это действительно будет нужно, действия не дождетесь.