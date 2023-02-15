Орхідея – дуже красива, проте вибаглива квітка. Ця тропічна рослина вже давно стала прикрасою для будинків та квартир. Також її часто використовують для інтер’єру в офісах чи торгових центрах.

Оскільки ця квітка вважається тропічною, за нею потрібен особливий догляд. Доволі часто орхідеї гинуть, через кілька тижнів після купівлі.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно доглядати за орхідеєю в домашніх умовах.

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Догляд за орхідеєю в домашніх умовах

Більшість орхідей продаються у квіткових магазинах у спеціальному пакуванні з пластмасовим горщиком, коренями та мохом. Таке упакування не зовсім сприятливе для успішного росту рослини.

Корені не мають циркуляції повітря, відповідно може відбуватися загнивання. Проте не варто поспішати пересаджувати квітку у новий горщик. Пересадка можлива лише після цвітіння.

Коли рослина розквітне, відріжте стерильно чистим ножем відцвілу квітку та почніть пересаджувати рослину. Не можна обрізати повітряні коріння, які звисають по краях горщика, адже саме з їх допомогою орхідеї вловлюють вологу з повітря.

Важливим моментом також є ґрунт, у якому зростає квітка. Орхідеї повинні перебувати у спеціальній суміші, яка складається з соснової кори, деревного вугілля, а інколи навіть зі шматочків пінопласту.

До речі, відразу після купівлі квітки, вам потрібно дати їй час для адаптації. Орхідея переживає стрес, тому два-три тижні після купівлі її варто ставити далі від інших рослин у будинку. Також квітка повинна стояти далеко від прямих сонячний променів.

Аби орхідея добре зростала, для неї важливий клімат та температура повітря!

Вам необхідно створити природне середовище їх проживання. Ці квіти люблять яскраве, розсіяне світло та високу вологість. Оптимальна температура для них – +20-23°. При правильному догляді орхідея зацвітає у віці 1,5-2,5 роки.

Що стосується освітлення, то орхідеї за потребами у сонячних променях можна розділити на дві групи:

орхідеї, які люблять тьмяне освітлення (Paphiopedilum, Oncidum і Phalaenopsis);

орхідеї, які люблять багато світла (Cattleya, Dendrobium і Vanda).

Чи підходить освітлення для квітки можна визначити за станом її листя. Яскраве пекуче сонце може обпалити листочки орхідеї, також надлишок світла призводить до пожовтіння листя та появи на них сухих бурих плям.

При недостатньому освітленні листя орхідеї починають ставати темно-зеленими та витягуватися.

Де краще поставити орхідею

Орхідеї для нормального розвитку необхідне освітлення протягом 12 год упродовж доби, але перебування під прямим сонячним промінням вона не перенесе.

Якщо не знаєте, де краще поставити куплену орхідею, то ідеальним місцем для вирощування будуть західні та східні вікна. Саме тут буде хороше освітлення взимку та комфортне влітку!

Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, то орхідею можна влітку виносити у двір та ставити під дерево. Рослина може розташовуватися на вулиці до пізньої осені, доки температура не почне падати до +10 градусів.

А жителі квартири можуть поставити квітку на лоджію чи балкон. Але слідкуйте, аби не було палючого сонця!

Як доглядати за орхідеями під час цвітіння

За комфортних умов, орхідея порадує вас красивими квітами! Коли рослина почне цвісти, вам необхідно підтримати її та виконати кілька простих правил:

Орхідею треба поливати теплою водою (не гарячіше за 35°). Після поливу треба видалити вологу з основи квітки, аби вона не почала гнити.

Не варто пересаджувати квітку в момент цвітіння, краще зробити це потім.

У спеціалізованому магазині купіть додаткові добрива. Обирайте ті, які призначені саме для вашого виду орхідеї.

Важливо, що сама рослина має безліч видів. Відповідно, догляд за кожним видом орхідеї може відрізнятися. Одна квітка потребує більше вологи, а інша – сонця.

Такі моменти догляду дуже індивідуальні, тому перед купівлею орхідеї, радимо проконсультуватися з досвідченим квітником, який порадить, як правильно доглядати за тим, чи іншим видом орхідеї!

Як правильно поливати орхідеї

Тут в кілька варіантів: