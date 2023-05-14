Піклуючись про рослини, господині вдаються до різних методів догляду за ними та безлічі лайфхаків. Один з них – полив домашніх квітів мінеральною водою. Чи справді це корисно, що буде, якщо поливати рослину мінеральною водою, а також інші найпоширеніші запитання – відповіді на них читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Про догляд за домашніми квітами за допомогою мінералки ми розпитали у викладача біології та блогерки Ліліани Лавринець, яка доглядає понад 50 рослин. Тож якою водою можна поливати рослину та чи стане у пригоді мінеральна вода – експертна думка далі.

Чи можна поливати рослини мінеральною водою?

Така річ як мінеральна вода не завжди є корисною для рослин, запевняє експерт. І щоб це зрозуміти, Лавринець радить заглибитися у склад мінеральної води, у якій багато калію та магнію. А крім того, до її складу входить сіль, яка зазвичай рослинам шкодить та засолює ґрунт.

– Є дуже багато виробників мінеральної води, важко розрахувати її хімічний склад, бо у всіх він різний. Але вона не призначена для поливу рослин, – каже фахівець.

Що буде, якщо полити рослину газованою водою?

Навіть якщо не зважати на сіль, то не для всіх рослин мікроелементи калій та магній є корисними, проте алое, сукуленти, грошове дерево сприймають їх добре. Ці рослини розростаються і стають більш яскравими.

Експерт зауважує, що навіть ці домашні квіти потрібно поливати мінеральною водою помірно – приблизно два-три рази на тиждень. Крім того, перед поливом воду необхідно обов’язково підготувати. Поставте її відкритою та залиште на деякий час, аби вуглекислий газ із неї вийшов.

При цьому для поливу підходить не вся мінеральна вода — потрібно зупинити свій вибір на “столовій”. Річ у тім, що в ній не так багато мінеральних речовин, як у “лікувальній”.

Також мінералку можна розбавити звичайною водою. Для цього візьміть 1 л води та 200 мл мінералки і поливайте цією сумішшю рослину під корінь. Краще буде використовувати такий розчин один раз на місяць, аби протестувати реакцію рослини на таке добриво. Потім можна збільшувати кількість разів поливу.

Але є рослини, для яких полив мінеральною водою категорично заборонений. До цієї категорії належать орхідея, азалія, камелія та антуріум.

– Якщо орхідею полити мінеральною водою, то вона взагалі скине усі свої бутони, навіть ті, що ще не відкрились, зачахне, а потім взагалі загине, – зазначає Лавринець, і зауважує, що не вдавалась би до подібних експериментів взагалі.

За словами спеціаліста, якщо вже й хочете чимось підгодувати рослину, то кращим варіантом буде не мінеральна вода, а добрива. Їх можна придбати конкретно під необхідну рослину в магазинні.

Крім того, є один народний метод, який також є корисним для вазонів. Це настій із яєчного лушпиння.

– Ним гарно поливати вазони раз на два тижні. Це бюджетний та безпечний варіант удобрити ґрунт, – ділиться рецептом Лавринець.

Також для пом’якшення води можна додати у неї лимонну кислоту з розрахунку 1 ст. л. на 10-літрове відро води.

Чи можна використовувати бутильовану воду для поливу квітів?

На думку експерта, у бутильованій воді немає нічого поганого, адже це дистильована вода, яка гарно підходить для всіх домашніх рослин. Але це позначиться на вашому гаманці, оскільки трохи дорого купляти таку воду для повсякчасного поливу рослин.

Тож Лавринець радить за можливості поливати домашні рослини водою з водойм – річок, озер. Якщо це робити водою із загального водопроводу, тоді потрібно дати їй відстоятися приблизно 12 год. Також гарною альтернативою буде дощова і тала вода.

Якою водою не можна поливати рослину?

Перш за все ця вода не повинна бути надто холодною або гарячою, краще, щоб вона була кімнатної температури.

– Холодна викликає стрес у кореня рослини, від чого вона починає гнити, і як наслідок, домашні квіти скидають бутони, а потім і взагалі може настати смерть для рослини. А гаряча навпаки обпікає рослину, одразу гине її коренева система, – додає Лавринець.