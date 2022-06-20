Украинская певица Надя Дорофеева заинтриговала фанатов новым снимком. Впервые после развода с Дантесом звезда показала своего нового возлюбленного — правда, только часть его тела.

Снимком Надя поделилась в Instagram.

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На кадре можно заметить, что пара находится в автомобиле, за рулем которого сидит Дорофеева. Она красуется в коротком красном платье в цветочек с вырезом на бедре, и держит за руку мужчину.

Точно определит кто сидит рядом с певицей по фото нельзя, но на пассажирском сидении мог расположиться ресторатор Михаил Кацурин, с которым Надю якобы застукали в объятиях в Барселоне в начале апреля. В марте Миша развелся со своей женой Дашей, сразу после расставания Дантеса с Дорофеевой. Стоит отметить, что они вчетвером часто путешествовали и отдыхали.

Бывший Нади Владимир также времени не теряет — в конце апреля он заинтриговал сеть общим снимком с бывшей женой Миши Кацурина, поздравив ее с днем рождения. После этого история не утихла — уже в июне совместные снимки и видео продолжают появляться в сети. Так, Дантес показал, как провожает Дашу на поезд, и уже в вагоне девушка посылает ему воздушный поцелуй.