Голлівудські актори Метт Деймон та Роберт Дауні-молодший ведуть переговори про знімання у фільмі Оппенгеймер від Крістофера Нолана. Головну роль у картині зіграє Кілліан Мерфі, відомий за серіалом Гострі картузи.

Акторка Емілі Блант також може приєднатися до акторського складу.

Відомо, що Нолан виступить як сценарист і режисер фільму. Картина розповість про фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, який допоміг створити атомну бомбу. Подробиць про сюжет поки що немає.

Відомо, що Universal погодилася працювати над фільмом на особливих умовах з Ноланом. Легендарний режисер висунув свої бажання в очікуванні пропозицій від великих корпорацій. Нолан заявив, що його роботу показуватимуть лише на великих екранах — він скептично ставиться до прем’єри на Netflix, HBO та інших платформ за підпискою.

Відомо, що картина Оппенгеймер буде доступною для перегляду в кінотеатрах протягом 90-120 днів.

Раніше голова Universal Донна Ленглі заявила, що більше таких пропозицій для співпраці компанія не пропонуватиме.

Знімання картини розпочнуться на початку 2022 року, а вихід заплановано на 21 липня 2023 року.

Крістофер Нолан — британський та американський кінорежисер, який вважається одним із найкасовіших режисерів в історії. За свою кар’єру він встиг створити величезну кількість успішних фільмів.