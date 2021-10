Компанія Universal повідомила подробиці підписання угоди з режисером Крістофером Ноланом. Корпорація заявила, що сценарист отримав унікальні умови для виробництва наступної кінокартини, яка також буде в прокаті від 90 до 120 днів.

Представники Universal заявили, що угода — виняток з правила, і більше таких умов не отримає ніхто.

Нагадаємо, що режисер Крістофер Нолан пішов від Warner Bros. після 19 років роботи. Він хотів, щоб його наступний фільм про фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера дебютував тільки в кінотеатрах протягом 100 днів.

Глава Universal Донна Ленглі вперше публічно розповіла про майбутній проект режисера на конференції The Information’s Women in Tech, Media and Finance. На знімання картини виділили бюджет в $100 млн.

– Решта фільмів будуть в прокаті не більше 30-45 днів. Нолан отримав унікальні умови, – заявила Донна.

Відомо, що Нолан чекав вигідної пропозиції не просто так — в договорі з Universal вказано, що режисер отримає 20% від касових зборів. Чим більше картина буде в прокаті — тим більше грошей вона принесе творцеві.

Про акторський склад майбутнього фільму відомо небагато — одну з головних ролей може зіграти Кілліан Мерфі. Нолан і Мерфі раніше вже кілька разів співпрацювали, так що його присутність в проекті не стане сюрпризом.