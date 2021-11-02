Компанія Sony представила другий трейлер довгоочікуваного фільму по кіновсесвіту Marvel – Морбіус.

У картині головну роль зіграє відомий музикант Джаред Лето. За сюжетом, доктор Майкл Морбіус страждає від рідкісного захворювання, і ліки перетворюють його на вампіра. Зміни дають йому суперздібності — окрім зцілення він може рухатися з неймовірною швидкістю, а орієнтуватися в темний час доби йому допоможуть ехолокатори, як у кажанів.

Трейлер показав й інших героїв по кіновсесвіту Marvel – фанати коміксів могли помітити Носорога та Чорну Кішку, яких згадали у місцевій газеті, а сам головний герой жартує про Венома. Щоправда, Sony поки не розкрила, яким чином Морбіуса вплетуть у всесвіт супергероїв.

Це буде антигеройський фільм, а шарм Лето підвищить шанси успіху картини.

У фільмі також знімалися Метт Сміт, Адріа Архона, Джаред Гарріс, Аль Мадрігал, Тайріз Гібсон та Майкл Кітон. У трейлері глядачі можуть помітити Морбіуса вже після перетворення на вампіра.

Прем’єру фільму Морбіус заплановано на 20 січня 2022 року.

Нагадаємо, що спочатку реліз картини був запланований на 10 липня 2020 року, і після цього переносили величезну кількість разів. Наприкінці квітня Sony повідомила, що вихід зрушили на тиждень.