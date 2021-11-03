Голливудские актеры Мэтт Деймон и Роберт Дауни-младший ведут переговоры о съемках в фильме Оппенгеймер от Кристофера Нолана. Главную роль в картине сыграет Киллиан Мерфи, известный по сериалу Острые козырьки.

Актрисса Эмили Блант также может присоединиться к актерскому составу.

Известно, что Нолан выступит в качестве сценариста и режиссера фильма. Картина расскажет о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, который помог создать атомную бомбу. Подробностей о сюжете пока нет.

Известно, что Universal согласилась на работу над фильмом на особых условиях с Ноланом. Легендарный режиссер выдвинул свои требования в ожидании предложений от крупных корпораций. Нолан заявил, что его работу будут показывать только на больших экранах — он скептически относится к премьере на Netflix, HBO и других платформ по подписке.

Известно, что картина Оппенгеймер будет доступна для просмотра в кинотеатрах в течении 90-120 дней.

Ранее глава Universal Донна Лэнгли заявила, что больше таких предложений для сотрудничества компания предлагать не будет.

Съемки картины начнутся в начале 2022 года, а выход запланирован на 21 июля 2023 года.

Кристофер Нолан — британский и американский кинорежиссер, который считается одним из самых кассовых в истории. За свою карьеру он успел создать огромное количество успешных фильмов.