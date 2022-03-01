Хор и оркестр ведущего американского театра Метрополитен-опера исполнили гимн Украины. Кроме того, они отказались от музыкантов, которые приехали из России.

Перед началом оперы Джузеппе Верди Дон Карлос Метрополитен-опера и зал со зрителями минутой молчания почтили память невинных жертв российской агрессии.

После прозвучал гимн Украины в исполнении хора и оркестра Метрополитен-опера.

Кроме того, представитель украинской диаспоры в США Андрей Васильев сообщил, что отныне у Метрополитен-опера нет ни российского дирижера Валерия Гергиева, ни певицы Анны Нетребко – Met расторг с ними контракты.

— Зато есть гимн Украины. Не бывает искусства вне политики. Бывает искусство ради жизни и справедливости! — написал Андрей в Facebook.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну на территории Украины. Шестой дней российский оккупанты обстреливают украинские города и мирных жителей.

Цивилизованный мир призывает президента РФ Владимира Путина остановить войну, также против его политики выступают многие всемирно известные люди.

Также звезды призывают россиян, головы которых не пропитаны пропагандой, выходить на митинги. Так, к россиянам обратилась Маша Ефросинина. Она призывает их не боятся и выходить на улицы, поскольку в Украине из-за их власти страдают мирные жители.