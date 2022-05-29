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Met Gala 2022 без Брітні Спірс: співачка розповіла, чому не прийшла не захід

29 Травня 2022, 15:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Бритни Спирс
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Брітні Спірс розповіла, чому не прийшла на щорічний захід Met Gala 2022. Зірка зізналася, що обрала відпочинок удома разом зі своїм чотирилапим улюбленцем.

Про це Брітні розповіла шанувальникам в Instagram.

– Я збиралася піти на Met Gala, але натомість залізла у ванну, після чого одягла піжаму і відпочивала вдома разом зі своїм собакою. А ще я ненавиджу літати! – заявила Спірс.

Схоже, на рішення відмовитися від присутності на ексклюзивному заході зі знаменитостями вплинуло небажання співачки користуватися повітряним транспортом.

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Цього року на щорічному заході зі збору коштів для Інституту костюма Метрополітен-музею публіку здивувала Кім Кардаш’ян, яка вдягла культову сукню Мерилін Монро 1962 року.

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Спірс також повідомила своїм шанувальникам, що відео з публікації в Instagram було репостом, заявивши, що зараз хоче побути наодинці.

У середині травня Брітні та її коханий Сем Асгарі заявили про втрату дитини на ранній стадії вагітності. Тоді пара заявила, що їм потрібен час, щоб усе обміркувати наодинці. Про вагітність Брітні стало відомо ще у квітні цього року – співачка неодноразово говорила, що дуже чекала дитину.

Теги
Met Gala, Брітні Спірс
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