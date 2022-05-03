У ніч з 2 на 3 травня у Нью-Йорку відбувся щорічний Бал Інституту костюма Met Gala. Темою цьогорічного заходу став “позолочений гламур”.

Більшість гостей сприйняли тему занадто буквально, тому червона доріжка сяяла не від спалахів фотоапаратів, а від каміння та паєток.

Головною зіркою вечора стала Кім Кардаш’ян, яка позувала у легендарній прозорій сукні Мерилін Монро. Для того, щоб влізти у вбрання, їй довелося схуднути на 7 кілограмів.

Свій образ Кім доповнила білою хутряною накидкою, а супроводжував її комік Піт Девідсон.

Ведуча Met Gala та зірка серіалу Пліткарка Блейк Лайвлі зробила ставку на образ від Донателли Версаче. На заході вона позувала у сукні-трансформері з величезним бантом-шлейфом.

За компанію з нею з’явився актор Райан Рейнольдс, який обрав чорний смокінг із метеликом.

Попри те, що модель Джіджі Хадід не дотрималася дрес-коду, її образ став одним з найяскравіших на Met Gala 2022.

Вона постала перед публікою у червоних лакованих штанах, корсеті і дутому пуховику зі шлейфом.

Співачка Біллі Айліш знову здивувала жіночним вбранням. Співачка віддала перевагу корсетній сукні Gucci з квітковим декором.

Дотримуючись темитики вечора, епатажна реп-виконавиця Карді Бі на червоній доріжці з’явилася у довгій “золотій” сукні. Свій образ вона доповнила масивним кольє.

А ось модельєр Донателла Версаче позувала у блакоитно-золотій сукні на тонких бретельках.

Варто зазначити, що на Met Gala 2022 частину трансляції присвятили війні в Україні, яку розв’язала Росія.

Редактор Vogue Хеміш Боулз висловив підтримку українцям та згадав здобутки дизайнерки з Києва Валентини Саніної-Шлее, яка після переїзду до США заснувала однойменний будинок моди. Він проіснував понад 30 років і став класикою американського дизайну.

Бал Інституту костюма Met Gala – одне з найголовніших свят в індустрії моди та світському житті Нью-Йорка.

Захід орієнтований на збір коштів для Інституту костюма Метрополітен-музею. Бал знаменує собою відкриття щорічної виставки моди, яка триватиме кілька місяців.