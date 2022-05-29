Американская певица Бритни Спирс рассказала, почему не пришла на ежегодное мероприятие Met Gala 2022. Звезда призналась, что выбрала отдых дома, вместе со своим четырехлапым любимцем.

Об это Бритни рассказала поклонникам в Instagram.

— Я собиралась пойти на Met Gala, но вместо этого залезла в ванну, после чего надела пижаму и отдыхала дома вместе со своей собакой. А еще, я ненавижу летать! — заявила Спирс.

Похоже, на решение отказаться от присутствия на эксклюзивном мероприятии со знаменитостями повлияло и нежелание певицы пользоваться воздушным транспортом.

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В этом году на ежегодном мероприятии по сбору средств для Института костюма Метрополитен-музея публику удивила Ким Кардашьян, которая надела культовое платье Мэрилин Монро 1962 года.

Спирс также сообщила своим поклонникам, что видео с публикации в Instagram было репостом, заявив что сейчас хочет побыть наедине.

В средине мая Бритни и ее возлюбленный Сэм Асгари заявили о потере ребенка на ранней стадии беременности. Тогда пара заявила, что им нужно время, чтобы все обдумать наедине. О беременности Бритни стало известно еще в апреле этого года — певица неоднократно говорила, что очень ждала ребенка.