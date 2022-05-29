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Met Gala 2022 без Бритни Спирс: певица рассказала, почему не пришла не мероприятие

29 мая 2022, 15:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бритни Спирс
Источник: Depositphotos

Американская певица Бритни Спирс рассказала, почему не пришла на ежегодное мероприятие Met Gala 2022. Звезда призналась, что выбрала отдых дома, вместе со своим четырехлапым любимцем.

Об это Бритни рассказала поклонникам в Instagram.

— Я собиралась пойти на Met Gala, но вместо этого залезла в ванну, после чего надела пижаму и отдыхала дома вместе со своей собакой. А еще, я ненавижу летать! — заявила Спирс.

Похоже, на решение отказаться от присутствия на эксклюзивном мероприятии со знаменитостями повлияло и нежелание певицы пользоваться воздушным транспортом.

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В этом году на ежегодном мероприятии по сбору средств для Института костюма Метрополитен-музея публику удивила Ким Кардашьян, которая надела культовое платье Мэрилин Монро 1962 года.

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Спирс также сообщила своим поклонникам, что видео с публикации в Instagram было репостом, заявив что сейчас хочет побыть наедине

В средине мая Бритни и ее возлюбленный Сэм Асгари заявили о потере ребенка на ранней стадии беременности. Тогда пара заявила, что им нужно время, чтобы все обдумать наедине. О беременности Бритни стало известно еще в апреле этого года — певица неоднократно говорила, что очень ждала ребенка.

Теги
Met Gala, Бритни Спирс
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