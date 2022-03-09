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Мерещится Киева Родина-мать: Іван Дорн написав вірш про Україну

9 Березня 2022, 13:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мерещится Киева Родина-мать: Іван Дорн написав вірш про Україну
Джерело: Іван Дорн

Співак, музикант та автор пісень Іван Дорн написав вірш про Україну.

В Instagram він оприлюднив відео, де зачитує вірш свого авторства.

Мерещится Киева Родина-мать:
Теперь только так я могу представлять
Тебя, моя женщина, на высоте,
Из стали, с доспехами в каждой руке,
С бесстрашным, стремительным взглядом туда,
Где дети твои терзают врага.
Твой скульптор тебя создавал от того,
Что чуял он нервную рябь над Днепром,
И чтобы спокойнее быть берегам
Склонил эти земли к твоим он ногам.
И я приклоняюсь сейчас пред тобой –
Тобой и твоею нелегкой судьбой!
Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!
Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

Підписники оцінили творчість Дорна та висловили надію, що незабаром усе налагодиться.

  • Сподіваюся, все закінчиться, і все буде добре.
  • Ми переможемо!
  • Чекаємо та хочемо миру!
  • Іване! Ми з вами!
  • Ванечко, мені так боляче за вас, за вашу країну Україну! Я з Росії з Москви, і я проти війни!
  • Дякую, Ваню! Вибачте нас, дорогі українці! – Пишуть користувачі мережі.

24 лютого Росія розпочала війну в Україні. Вже 14-й день наші ЗСУ дають гідну відсіч російським агресорам.

Весь цивілізований світ закликає президента Володимира Путіна припинити вогонь. Проти Росії вводять санкції, країни закривають небо, а всесвітньо відомі бренди йдуть із ринку.

Також за нашу країну виступають всесвітньо відомі люди. Так, соліст відомого метал-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн допомагає українським біженцям на вокзалі в Берліні в зоні з волонтерами.

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Теги
Іван Дорн , Війна в Україні
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