Співак, музикант та автор пісень Іван Дорн написав вірш про Україну.
В Instagram він оприлюднив відео, де зачитує вірш свого авторства.
Мерещится Киева Родина-мать:
Теперь только так я могу представлять
Тебя, моя женщина, на высоте,
Из стали, с доспехами в каждой руке,
С бесстрашным, стремительным взглядом туда,
Где дети твои терзают врага.
Твой скульптор тебя создавал от того,
Что чуял он нервную рябь над Днепром,
И чтобы спокойнее быть берегам
Склонил эти земли к твоим он ногам.
И я приклоняюсь сейчас пред тобой –
Тобой и твоею нелегкой судьбой!
Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!
Пока ты стоишь, мы все будем стоять!
Підписники оцінили творчість Дорна та висловили надію, що незабаром усе налагодиться.
- Сподіваюся, все закінчиться, і все буде добре.
- Ми переможемо!
- Чекаємо та хочемо миру!
- Іване! Ми з вами!
- Ванечко, мені так боляче за вас, за вашу країну Україну! Я з Росії з Москви, і я проти війни!
- Дякую, Ваню! Вибачте нас, дорогі українці! – Пишуть користувачі мережі.
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