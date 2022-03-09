Співак, музикант та автор пісень Іван Дорн написав вірш про Україну.

В Instagram він оприлюднив відео, де зачитує вірш свого авторства.

Мерещится Киева Родина-мать:

Теперь только так я могу представлять

Тебя, моя женщина, на высоте,

Из стали, с доспехами в каждой руке,

С бесстрашным, стремительным взглядом туда,

Где дети твои терзают врага.

Твой скульптор тебя создавал от того,

Что чуял он нервную рябь над Днепром,

И чтобы спокойнее быть берегам

Склонил эти земли к твоим он ногам.

И я приклоняюсь сейчас пред тобой –

Тобой и твоею нелегкой судьбой!

Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!

Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

Підписники оцінили творчість Дорна та висловили надію, що незабаром усе налагодиться.

Сподіваюся, все закінчиться, і все буде добре.

Ми переможемо!

Чекаємо та хочемо миру!

Іване! Ми з вами!

Ванечко, мені так боляче за вас, за вашу країну Україну! Я з Росії з Москви, і я проти війни!

Дякую, Ваню! Вибачте нас, дорогі українці! – Пишуть користувачі мережі.

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