Легендарна українська акторка Ада Роговцева підтримує українських військових ще з 2014 року. Знаменитість розповіла в ефірі ICTV, як зараз допомагає нашій армії на передовій.

– Я знаю багато добровольців, вони мені як рідні. Я бачу, як вони зараз нас захищають. Зараз я волонтерю у себе вдома – тут у мене повноцінний штаб. Наші солдати приходять сюди митися, а я їм перу одяг і віддаю чистим та сухим. Я їх також годую – раніше готувала зі своїх запасів, а зараз мені приносять їжу. Так, у мене все готове — суп, каша, картопля, вареники. Ділюся чим можу, і я стежу, щоб у моєму домі було ситно та чисто, – розповідає Ада.

Актриса розповіла, що справи їй допомагають триматися в тонусі.

– Коли ти цілий день працюєш, то не страшно, і час біжить швидко. Я пишаюся тим, що наші люди на фронті – це мужній та прекрасний народ. Моя донька та невістка зараз волонтерять — вони дуже допомагають нашим людям. Особисто мені зовсім не страшно – я народилася оптимісткою, і останніми роками у мені з’явилися нові якості. Я навчилася ненавидіти, і я справді ненавиджу вбивць. Ненавиджу людей, які підіймають автомат на дитячі лікарні, дітей та жінок, – додала Роговцева.

Актриса вважає, що рішення не закривати небо над Україною – це справжній злочин.