Певец, музыкант и автор песен Иван Дорн написал стих про Украину.
В Instagram он обнародовал видео, на котором зачитывает стих своего авторства.
Мерещится Киева Родина-мать:
Теперь только так я могу представлять
Тебя, моя женщина, на высоте,
Из стали, с доспехами в каждой руке,
С бесстрашным, стремительным взглядом туда,
Где дети твои терзают врага.
Твой скульптор тебя создавал от того,
Что чуял он нервную рябь над Днепром,
И чтобы спокойнее быть берегам
Склонил эти земли к твоим он ногам.
И я преклоняюсь сейчас пред тобой –
Тобой и твоею нелегкой судьбой!
Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!
Пока ты стоишь, мы все будем стоять!
Подписчики оценили творчество Дорна и выразили надежду, что вскоре все наладится.
- Надеюсь, все закончится, и все будет у всех хорошо.
- Мы победим!
- Ждем и хотим мира!
- Иван! Мы с вами!
- Ванечка, мне так больно за вас, за вашу страну Украину! Я из России из Москвы, и я против войны!
- Спасибо, Ваня! Простите нас, дорогие украинцы! — пишут пользователи сети.
24 февраля Россия начала войну в Украине. Уже 14-й день наши ВСУ дают достойный отпор российским агрессорам.
Весь цивилизованный мир призывает президента РФ Владимира Путина прекратить огонь. Против России вводят санкции, страны закрывают неба, а всемирно известные бренды уходят с рынка.
Также за нашу страну выступают всемирно известные люди. Так, солист известной металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам на вокзале в Берлине в зоне с волонтерами.