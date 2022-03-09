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Мерещится Киева Родина-мать: Иван Дорн написал стих про Украину

9 марта 2022, 13:01
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Мерещится Киева Родина-мать: Иван Дорн написал стих про Украину
Источник: Иван Дорн

Певец, музыкант и автор песен Иван Дорн написал стих про Украину.

В Instagram он обнародовал видео, на котором зачитывает стих своего авторства.

Мерещится Киева Родина-мать:
Теперь только так я могу представлять
Тебя, моя женщина, на высоте,
Из стали, с доспехами в каждой руке,
С бесстрашным, стремительным взглядом туда,
Где дети твои терзают врага.
Твой скульптор тебя создавал от того,
Что чуял он нервную рябь над Днепром,
И чтобы спокойнее быть берегам
Склонил эти земли к твоим он ногам.
И я преклоняюсь сейчас пред тобой –
Тобой и твоею нелегкой судьбой!
Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!
Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

Подписчики оценили творчество Дорна и выразили надежду, что вскоре все наладится.

  • Надеюсь, все закончится, и все будет у всех хорошо.
  • Мы победим!
  • Ждем и хотим мира!
  • Иван! Мы с вами!
  • Ванечка, мне так больно за вас, за вашу страну Украину! Я из России из Москвы, и я против войны!
  • Спасибо, Ваня! Простите нас, дорогие украинцы! — пишут пользователи сети.

24 февраля Россия начала войну в Украине. Уже 14-й день наши ВСУ дают достойный отпор российским агрессорам.

Весь цивилизованный мир призывает президента РФ Владимира Путина прекратить огонь. Против России вводят санкции, страны закрывают неба, а всемирно известные бренды уходят с рынка.

Также за нашу страну выступают всемирно известные люди. Так, солист известной металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам на вокзале в Берлине в зоне с волонтерами.

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Теги
Иван Дорн , Війна в Україні
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