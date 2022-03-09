Певец, музыкант и автор песен Иван Дорн написал стих про Украину.

В Instagram он обнародовал видео, на котором зачитывает стих своего авторства.

Мерещится Киева Родина-мать:

Теперь только так я могу представлять

Тебя, моя женщина, на высоте,

Из стали, с доспехами в каждой руке,

С бесстрашным, стремительным взглядом туда,

Где дети твои терзают врага.

Твой скульптор тебя создавал от того,

Что чуял он нервную рябь над Днепром,

И чтобы спокойнее быть берегам

Склонил эти земли к твоим он ногам.

И я преклоняюсь сейчас пред тобой –

Тобой и твоею нелегкой судьбой!

Спасибо тебе, наша Женщина, Мать!

Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

Подписчики оценили творчество Дорна и выразили надежду, что вскоре все наладится.

Надеюсь, все закончится, и все будет у всех хорошо.

Мы победим!

Ждем и хотим мира!

Иван! Мы с вами!

Ванечка, мне так больно за вас, за вашу страну Украину! Я из России из Москвы, и я против войны!

Спасибо, Ваня! Простите нас, дорогие украинцы! — пишут пользователи сети.

24 февраля Россия начала войну в Украине. Уже 14-й день наши ВСУ дают достойный отпор российским агрессорам.

Весь цивилизованный мир призывает президента РФ Владимира Путина прекратить огонь. Против России вводят санкции, страны закрывают неба, а всемирно известные бренды уходят с рынка.

Также за нашу страну выступают всемирно известные люди. Так, солист известной металл-группы Rammstein Тилль Линдеманн помогает украинским беженцам на вокзале в Берлине в зоне с волонтерами.