Українська співачка та головна героїня Холостячки 2 Злата Огнєвіч поділилася кадрами з нової фотосесії. Артистка позує в топі та обтислих латексних лосинах.
В Instagram Огнєвіч оприлюднила знімки, які шанувальники оцінили як не зовсім вдалі. Виконавиця постала в незвичайному для себе зухвалому образі – помаранчевому топі без бретелей, що імітує корсет, латексних лосинах та на підборах.
– Котики мої улюблені. Всіх з Новим роком. Зізнавайтеся, як провели новорічну ніч? – поцікавилася Злата у підписників.
Не всі шанувальники охоче відповіли на запитання Огнєвіч, більшість все ж таки висловила свою думку щодо фото, яка виявилася неоднозначною.
- Круто, що Злата не боїться викладати навіть невдалі фото. Так реалістичніше!
- На мою думку, Злата вирішила приміряти образ Кендал Дженнер, бо це в її стилі.
- Хтось вважає, що фото невдалі. А мені подобаються.
- Розставлені ноги та відкритий рот.
- Більш безглуздих фото я ще не бачила.
- Фото реально ні про що. Тут явно не кішечка.
- Злато, навіщо показувати себе в такому невдалому ракурсі?
- Фотосесії – не ваш коник. Ви не маєте привабливого вигляду.
- Треш, а не фото.
- Які невдалі фото, – пишуть у коментарях Огнєвіч.
Раніше Злата Огнєвіч ділилася підсумками 2021 року. Артистка зазначила, що він став найкращим у її житті через участь у романтичному реаліті Холостячка.
Незважаючи на те, що Златі не вдалося збудувати стосунки на проєкті, вона впевнена, що все було недаремно.