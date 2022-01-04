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Фотосесії – не ваш коник! Злата Огнєвіч нарвалася на критику через зухвалі фото

4 Січня 2022, 09:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Фотосесії – не ваш коник! Злата Огнєвіч нарвалася на критику через зухвалі фото
Джерело: Злата Огнєвіч

Українська співачка та головна героїня Холостячки 2 Злата Огнєвіч поділилася кадрами з нової фотосесії. Артистка позує в топі та обтислих латексних лосинах.

В Instagram Огнєвіч оприлюднила знімки, які шанувальники оцінили як не зовсім вдалі. Виконавиця постала в незвичайному для себе зухвалому образі – помаранчевому топі без бретелей, що імітує корсет, латексних лосинах та на підборах.

– Котики мої улюблені. Всіх з Новим роком. Зізнавайтеся, як провели новорічну ніч? – поцікавилася Злата у підписників.

Не всі шанувальники охоче відповіли на запитання Огнєвіч, більшість все ж таки висловила свою думку щодо фото, яка виявилася неоднозначною.

  • Круто, що Злата не боїться викладати навіть невдалі фото. Так реалістичніше!
  • На мою думку, Злата вирішила приміряти образ Кендал Дженнер, бо це в її стилі.
  • Хтось вважає, що фото невдалі. А мені подобаються.
  • Розставлені ноги та відкритий рот.
  • Більш безглуздих фото я ще не бачила.
  • Фото реально ні про що. Тут явно не кішечка.
  • Злато, навіщо показувати себе в такому невдалому ракурсі?
  • Фотосесії – не ваш коник. Ви не маєте привабливого вигляду.
  • Треш, а не фото.
  • Які невдалі фото, – пишуть у коментарях Огнєвіч.
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Раніше Злата Огнєвіч ділилася підсумками 2021 року. Артистка зазначила, що він став найкращим у її житті через участь у романтичному реаліті Холостячка.

Незважаючи на те, що Златі не вдалося збудувати стосунки на проєкті, вона впевнена, що все було недаремно.

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Злата Огнєвіч
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