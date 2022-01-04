Українська співачка та головна героїня Холостячки 2 Злата Огнєвіч поділилася кадрами з нової фотосесії. Артистка позує в топі та обтислих латексних лосинах.

В Instagram Огнєвіч оприлюднила знімки, які шанувальники оцінили як не зовсім вдалі. Виконавиця постала в незвичайному для себе зухвалому образі – помаранчевому топі без бретелей, що імітує корсет, латексних лосинах та на підборах.

– Котики мої улюблені. Всіх з Новим роком. Зізнавайтеся, як провели новорічну ніч? – поцікавилася Злата у підписників.

Не всі шанувальники охоче відповіли на запитання Огнєвіч, більшість все ж таки висловила свою думку щодо фото, яка виявилася неоднозначною.

Круто, що Злата не боїться викладати навіть невдалі фото. Так реалістичніше!

На мою думку, Злата вирішила приміряти образ Кендал Дженнер, бо це в її стилі.

Хтось вважає, що фото невдалі. А мені подобаються.

Розставлені ноги та відкритий рот.

Більш безглуздих фото я ще не бачила.

Фото реально ні про що. Тут явно не кішечка.

Злато, навіщо показувати себе в такому невдалому ракурсі?

Фотосесії – не ваш коник. Ви не маєте привабливого вигляду.

Треш, а не фото.

Які невдалі фото, – пишуть у коментарях Огнєвіч.

Раніше Злата Огнєвіч ділилася підсумками 2021 року. Артистка зазначила, що він став найкращим у її житті через участь у романтичному реаліті Холостячка.

Незважаючи на те, що Златі не вдалося збудувати стосунки на проєкті, вона впевнена, що все було недаремно.