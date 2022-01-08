Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч поділилася відвертими фото у купальнику.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлини, на яких позує у чорному купальнику з вирізом на животі. Злата фотографувала сама себе за допомогою селфі-палиці, демонструючи струнку фігуру з різних ракурсів.

За словами Огнєвіч, вона вирішила летіти на відпочинок в Африку дуже спонтанно.

– Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці – тим більше. Завтра їду на триденне Сафарі, побачу прекрасну Кіліманджаро, спущусь в кратер вулкана (він вже не працює, все ок), побачу давнє африканське плем’я багато іншого! Загалом, виходить все якось несподівано чудово! – написала Злата.

У коментарях шанувальники зірки закидали її компліментами, а також зазначили, що на відпочинку їй не вистачає чоловіка, а саме – учасника Холостячки Максима Тарапати.