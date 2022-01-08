Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч поділилася відвертими фото у купальнику.
На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлини, на яких позує у чорному купальнику з вирізом на животі. Злата фотографувала сама себе за допомогою селфі-палиці, демонструючи струнку фігуру з різних ракурсів.
За словами Огнєвіч, вона вирішила летіти на відпочинок в Африку дуже спонтанно.
– Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці – тим більше. Завтра їду на триденне Сафарі, побачу прекрасну Кіліманджаро, спущусь в кратер вулкана (він вже не працює, все ок), побачу давнє африканське плем’я багато іншого! Загалом, виходить все якось несподівано чудово! – написала Злата.
У коментарях шанувальники зірки закидали її компліментами, а також зазначили, що на відпочинку їй не вистачає чоловіка, а саме – учасника Холостячки Максима Тарапати.
- Все супер, тільки Макса не вистачає.
- Невже на відпочинку сама?
- Златочко, коли вже Максік до вас під’їде? Що це за відпочинок без кохання? У СПА вам такий масаж не зроблять, який може Макс організувати. Вперше в житті так переживаю за когось.
- Златочка, ви неперевершена в купальнику!
- Хорошенька, щастя вам в особистому житті.
- Всіх наречених профукала.
- Ракурс сумнівний.
- Ех, були на проекті Холостячка, а все одно користуєтеся селфі-палкою.
- На цих фото бракує Макса, – пишуть у коментарях.