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Не вистачає Тарапати: Огнєвіч нарвалася на критику через нові фото з відпочинку

8 Січня 2022, 13:28
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Злата Огневич

Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч поділилася відвертими фото у купальнику.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлини, на яких позує у чорному купальнику з вирізом на животі. Злата фотографувала сама себе за допомогою селфі-палиці, демонструючи струнку фігуру з різних ракурсів.

За словами Огнєвіч, вона вирішила летіти на відпочинок в Африку дуже спонтанно.

– Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці – тим більше. Завтра їду на триденне Сафарі, побачу прекрасну Кіліманджаро, спущусь в кратер вулкана (він вже не працює, все ок), побачу давнє африканське плем’я багато іншого! Загалом, виходить все якось несподівано чудово! – написала Злата.

У коментарях шанувальники зірки закидали її компліментами, а також зазначили, що на відпочинку їй не вистачає чоловіка, а саме – учасника Холостячки Максима Тарапати.

  • Все супер, тільки Макса не вистачає.
  • Невже на відпочинку сама?
  • Златочко, коли вже Максік до вас під’їде? Що це за відпочинок без кохання? У СПА вам такий масаж не зроблять, який може Макс організувати. Вперше в житті так переживаю за когось.
  • Златочка, ви неперевершена в купальнику!
  • Хорошенька, щастя вам в особистому житті.
  • Всіх наречених профукала.
  • Ракурс сумнівний.
  • Ех, були на проекті Холостячка, а все одно користуєтеся селфі-палкою.
  • На цих фото бракує Макса, – пишуть у коментарях.
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Злата Огнєвіч
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