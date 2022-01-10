Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич поделилась своими впечатлениями об отдыхе в Африке.

Звезда сказала, что это было ее самым лучшим решением — провести там отпуск. Свой рассказ Огневич сопроводила серией фото с животными.

— Меня просто рвет на молекулы. Я поехала именно в ту часть Африки, где есть на что смотреть и удивляться. Прекрасная Танзания и сотни километров за два дня, все буквально утопает в зелени, а еще — настоящее африканское сафари. Собственно, ради чего и вся затея, — написала Злата в Instagram.

Звезда сказала, что для того, чтобы увидеть множество животных, гору Килиманджаро и саму Танзанию, достаточно взять трехдневное сафари. Однако для этого необходимо много ездить, кроме того — солнцепек. Хотя сама артистка попала в идеальный климат.

— За два дня побывала в двух Национальных парках, увидела столько животных, что даже и не снилось… И все они в естественной среде, и сердце мое не сжимается при виде несчастных животных в клетках. Тут все иначе — полная свобода и много солнца. Я очень счастлива здесь, — подытожила Огневич.

Ранее Злата Огневич нарвалась на критику из-за новых фото с отдыха. Артистка обнародовала снимки, на которых позирует в черном купальнике с вырезом на животе.

В комментариях поклонники исполнительницы забросали ее комплиментами, а также отметили, что на отдыхе ей не хватает мужчины, а именно – участника Холостячки Максима Тарапаты.