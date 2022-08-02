Український виконавець Melovin розповів про свою діяльність під час війни, а також допомогу нашій країні на творчому фронті.

– У нас благодійний концерт 11 серпня у Чернівцях, 13 числа у Львові, а 14-го – у Трускавці. Вже було багато концертів і в Україні, і в Європі. За цей час ми встигли передати понад 2 млн на ЗСУ, купити три машини для військових. Ми дуже багато зробили, і можна вже робити навіть зведення про досягнення, – розповів артист.

Музикант розповів, що є хейтери, які вважають, що концерти під час війни недоречні.

– Таких людей купа. У нас дивна ментальність – постійно здається, що все не вчасно, і концерти виглядають, як бенкет під час чуми. Музика, кохання і все, що дає нам емоції – все це доречно. Не можна забороняти собі купити чашку кави та викласти знімок у Instagram, зробити манікюр, – ділиться своїми думками Melovin.

Артист додав, що йому пишуть військові із передової і кажуть, щоб люди продовжували жити.

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Нагадаємо, що музикант виступає не лише в Україні – наприкінці травня Melovin підняв прапор ЛГБТ на благодійному телемарафоні Save Ukraine. Під час заходу він заявив, що наша країна поважає права ЛГБТ-спільнот.