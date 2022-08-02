Украинский исполнитель Melovin рассказал о своей деятельности во время войны, а также о помощи нашей стране на творческом фронте.

— У нас благотворительный концерт 11 августа в Черновцах, 13 числа во Львове, а 14-го — в Трускавце. Уже было куча концертов и в Украине, и в Европе. За это время мы успели передать более 2 млн на ВСУ, купить три машины для военных. Мы очень много сделали, и можно уже делать даже сводку по достижениям, — рассказал артист.

Музыкант рассказал, что есть и хейтеры, которые считают, что концерты во время войны неуместны.

— Таких людей куча. У нас странная ментальность — постоянно кажется, что все не вовремя, и концерты выглядят как пир во время чумы. Музыка, любовь, и все, что дает нам эмоции, — все это уместно. Нельзя запрещать себе купить чашку кофе и выложить снимок в Instagram, сделать маникюр, — делится своими мыслями Melovin.

Артист добавил, что ему пишут военные с передовой, и говорят, чтобы люди продолжали жить.

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Напомним, что музыкант выступает не только в Украине — в конце мая Melovin поднял флаг ЛГБТ на благотворительном телемарафоне Save Ukraine. На мероприятии он заявил, что наша страна уважает права ЛГБТ-сообществ.