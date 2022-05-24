Співак Melovin за два концерти зібрав гроші на автівку для Збройних сил України.

В Instagram артист сказав, що авто прибуде до Львова вже 26 травня, а потім вирушить на передову до українських воїнів.

– Дякую, Німеччина, за підтримку України… Разом до перемоги! Кожен на своєму фронті! Окрема подяка Міністерству культури та інформаційної політики України та Держприкордонслужбі України, – зазначив Melovin.

Виконавець зазначив, що продовжить і надалі свою музичну справу, щоб приносити користь Україні.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що низка українських знаменитостей всіляко допомагають нашій країні в повномасштабній війні, яку розпочала РФ. Хтось займається волонтерською діяльністю, хтось дає благодійні концерти за кордоном, а хтось виступає для наших воїнів та мирних мешканців.