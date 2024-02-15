Американська актриса і фотомодель Меган Фокс образила українських жінок своїм коментарем під публікацією в Instagram. Зірка зазначила, що на деяких фотографіях з нещодавньої вечірки виглядає як українська надувна лялька.

Меган Фокс образила українок: подробиці

В Instagram Меган опублікувала серію знімків, де вона відпочиває на афтепаті Супербоула в компанії Тейлор Свіфт. Коментуючи свій зовнішній вигляд на знімках, зірка в презирливій формі зазначила, що виглядає як надувна українська лялька.

– Я зовсім не схожа на себе. Виявляється, це була просто фотографія на мобільний телефон, на якій я виглядаю як українська надувна лялька. У реальності я виглядаю як одна з тих супердорогих силіконових ляльок для реального сексу, які можна купити тільки в Японії, – прокоментувала фото Фокс.

На такі слова відреагували не лише українки, а й небайдужі жінки, які засудили ксенофобію моделі. Акторці нагадали, що українські жінки пройшли через жахи війни, а деякі з них стали жертвами сексуального насильства.

Зараз дивляться

Після критики Фокс вирішила пояснити свої слова, відповівши на один із гнівних коментарів.

– Боже мій. Я не це мала на увазі. Українські жінки гарячі, тому в моїй уяві надувні ляльки теж були б гарячими. Дозвольте дівчині пожартувати, заради всього святого, – заявила актриса.

Проте навіть після шквалу критики зірка не змінила текст про українських ляльок.

Нагадаємо, 2023 року Меган Фокс зізналася, що має психічний розлад. Зірка заявила, що все життя шукає любов до себе і ніколи не любила своє тіло.