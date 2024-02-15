Американская актриса и фотомодель Меган Фокс обидела украинских женщин своим комментарием под публикацией в Instagram. Звезда отметила, что на некоторых фотографиях с недавней вечеринки выглядит как украинская надувная кукла.

Меган Фокс оскорбила украинок: подробности

Так, в Instagram Меган опубликовала серию снимков, где она отдыхает на афтепати Супербоула в компании Тейлор Свифт. Комментируя свой внешний вид на снимках, звезда в презрительной форме отметила, что выглядит как надувная украинская кукла.

— Я совсем не похожа на себя. Оказывается, это была просто фотография на мобильный телефон, на которой я выгляжу как украинская надувная кукла. В реальности я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых кукол для реального секса, которые можно купить только в Японии, — прокомментировала фото Фокс.

На такие слова отреагировали не только украинки, но и неравнодушные женщины, которые осудили ксенофобию модели. Актрисе напомнили, что сейчас украинские женщины прошли через ужасы войны, а некоторые из них стали жертвами сексуального насилия.

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После критики Фокс решила объясниться, ответив на один из гневных комментариев.

— Боже мой. Я не это имела в виду. Украинские женщины горячие, поэтому в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими. Позвольте девушке пошутить, ради всего святого, – заявила актриса.

Впрочем, даже после шквала критики звезда не поменяла текст об украинских куклах.

Напомним, в 2023 году Меган Фокс призналась, что имеет психическое расстройство. Звезда заявила, что всю жизнь ищет любовь к себе и никогда не любила свое тело.