Акторка Меган Фокс перекрила своє татуювання в зоні бікіні, яке присвятила своєму колишньому чоловікові Браяну Остіну Гріну.

Це був напис Браян, який Меган вперше показала публіці 8 років тому.

Після років спільного життя пара розлучилася 2020 року, а офіційно – тільки 2022-го. І хоча Меган має добрі стосунки з Браяном, вона перебила татуювання іншою роботою із зображенням змії та квітів на стегні.

Тату-майстер також опублікував підсумки своєї роботи.

– Нове татуювання-перекриття для Меган. Вдалося повністю приховати стару роботу під новою змією і квітами, які вона хотіла, – заявив майстер.

Також акторка зробила кілька татуювань на пальцях – це прості та нехитрі малюнки, які додають містики її рухам.

Це не перше татуювання, яке Меган присвячує своїм чоловікам – у неї є напис на ключиці el pistolero, що в перекладі з іспанської означає стрілець. Йдеться про псевдонім Machine Gun Kelly.

Перманентні малюнки на тілі – пристрасть багатьох голлівудських зірок. Наприклад, у лютому стало відомо, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили парні татуювання на честь одне одного.