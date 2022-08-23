Співак Володимир Дантес показав тату, яке зробив на честь рідного Харкова. Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора України місто відзначає 368 років.

Артист вирішив особливо висловити любов до міста, в якому народився і прожив 20 років. На руці він зобразив напис 057 ХА.

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– Для тих, хто досі не зрозумів, що означають цифри – це телефонний код Харкова. Це місто назавжди в моєму серці, – пояснив Володимир.

Також він опублікував пост в Instagram, у якому пояснив, що для нього означає Харків.

– Я прожив у Харкові 20 років. Там я сформував себе. Я ходив до 36 школи на Артема. Завжди через молодіжний парк, біля СК Політеха, який нині знищено росіянами. Ходив до палацу дитячої та юнацької творчості у 7-16 років. Це біля площі Свободи. У яку так само поцілили російські військові. У облдержадміністрації, яка зараз не підлягає відновленню, я отримував стипендію від міста протягом року, – сказав Дантес.

Музикант додав, що спочатку жив на площі Конституції, а перше кохання проводжав на район Салтівка. Чотири роки навчався в музичному училищі. Зараз це все – знищено російськими окупантами.

– Я можу довго писати про Харків і можу ще довше розповідати про свої улюблені місця. Тому що для мене – це найкраще місто. І люди там унікальні та найкращі. Я знаю, вірю і впевнений, що це місто стане ще кращим, ніж було. Люди, які захищають місто та країну – низький уклін вам. Волонтери, рятувальники, харків’яни, я завжди буду вдячний вам за вашу сміливість, – зазначив Володимир.

Артист підсумував, що й надалі допомагатиме і робитиме все на благо Харкова.