Актриса Меган Фокс перекрыла свою татуировку в зоне бикини, которую посвятила бывшему мужу Брайану Остину Грину.

Это была надпись Браян, которую Меган впервые показала публике 8 лет назад.

Спустя годы совместной жизни пара рассталась в 2020 году, а официально — только в 2022-м. И хотя Меган в хороших отношенях с Браяном, она перебила татуировку другой работой с изображением вьющейся змеи и цветов на бедре.

Тату-мастер также опубликовал итоги своей работы.

— Новая татуировка-перекрытие для Меган. Удалось полностью скрыть старую работу под новой змеей и цветами, которые она хотела, — заявил мастер.

Также актриса сделала несколько татуировок на пальцах — это простые и незамысловатые рисунки, которые добавляют мистики ее движениям.

Это не первая татуировка, которую Меган посвящает своим мужчинам — у нее есть надпись на ключице el pistolero, что в переводе с испанского означает стрелок. Речь идет о псевдониме Machine Gun Kelly.

Перманентные рисунки на теле — пристрастие многих голливудских звезд. К примеру, в феврале стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные татуировки в честь друг друга.