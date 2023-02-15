Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные тату

Звездные супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали парные татуировки в честь друг друга. Таким образом певица и актер развеяли слухи, что в их отношениях не все гладко.

О том, что они увековечили свои чувства друг к другу на теле, стало известно из Instagram Лопес. Она обнародовала серию фото в День святого Валентина, показав их с Аффлеком тату.

Так, на теле у Лопес слева под сердцем — знак бесконечности, который пронизан стрелой. Также там что-то написано, однако разобрать сложно, возможно — Дженнифер и Бен.

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У Аффлека же тату в виде двух переплетенных стрел и первыми буквами их имен. Где именно расположен рисунок у актера — непонятно.

— Обязательства навсегда, — написала Лопес под фото.

В этом же посте певица показала их архивные кадры из жизни, на которым они изображены счастливыми рядом друг с другом.