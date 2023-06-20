Співачка MamaRika висловилася про свій зовнішній вигляд. Зокрема, йшлося про вагу артистки.

Відповідаючи на запитання підписників в Instagram – чому вона така худа у свої 34 роки і після пологів, MamaRika чесно відповіла – в їжі собі не відмовляє, особливо, коли відчуває стрес. У її житті присутній спорт, також свою роль зіграла генетика.

– Не знаю, можливо, якраз нерви з’їдають вагу. Звичайно, спорт допомагає, але ще, мабуть, пощастило з генетикою. Я, до речі, коли набираю вагу, тільки радію, бо надто худа мені не дуже, маю вигляд зомбі, – чесно сказала виконавиця.

До слова, у травні MamaRika розповідала про проблеми зі здоров’ям. Тоді артистка поділилася, що у неї в кишечнику знайшли певні новоутворення, а в перші тижні війни просто припинив працювати шлунок.