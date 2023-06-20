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Выгляжу как зомби: MamaRika ответила на вопрос о своей худобе

20 июня 2023, 14:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
MamaRika

Певица MamaRika высказалась о своем внешнем виде. В частности, речь пошла о весе артистки.

Отвечая на вопрос подписчиков в Instagram — почему она такая худая в свои 34 года и после родов, MamaRika честно ответила — в еде себе не отказывает, особенно когда испытывает стресс. В ее жизни присутствует спорт, также свою роль сыграла генетика.

MamaRika

— Не знаю, возможно, как раз нервы съедают вес. Конечно, спорт помогает, но еще, по-видимому, повезло с генетикой. Я, кстати, когда поправляюсь, только радуюсь, потому что слишком худой мне не очень, выгляжу как зомби, — честно сказала исполнительница.

К слову, в мае MamaRika рассказывала о проблемах со здоровьем. Тогда артистка поделилась, что у нее в кишечнике нашли определенные новообразования, а в первые недели войны просто перестал работать желудок.

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