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Її співала ще бабуся: MamaRika зворушливо виконала зі своєю мамою пісню

13 Червня 2023, 11:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
MamaRika
Джерело: MamaRika

Співачка MamaRika заспівала зі своєю мамою уривок української пісні, яка є особливою для неї.

В Instagram артистка оприлюднила відповідне відео, розповівши, що цю пісню її мамі в дитинстві співала її мама (бабуся Анастасія), яку виконавиця, на жаль, ніколи не бачила.

Додає, бабуся мала неймовірне сопрано, але доля її склалася доволі трагічно, і вона рано пішла з життя, так і не реалізувавши свою мрію співати для людей.

– Моя мама теж має дуже гарний голос, і тепер ви розумієте звідки в мені ці гени. Ні автора, ні інших куплетів цієї пісні мама не пам’ятає, але дуже хоче, щоб вона жила, і залишилася тут, але вже заспівана зі мною, щоб зберегти і не втратити цей спогад, – поділилася MamaRika.

Також вона додала, що дуже важливо цінувати традиції, плекати наше коріння, і передавати культурну спадщину дітям.

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