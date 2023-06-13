Співачка MamaRika заспівала зі своєю мамою уривок української пісні, яка є особливою для неї.

В Instagram артистка оприлюднила відповідне відео, розповівши, що цю пісню її мамі в дитинстві співала її мама (бабуся Анастасія), яку виконавиця, на жаль, ніколи не бачила.

Додає, бабуся мала неймовірне сопрано, але доля її склалася доволі трагічно, і вона рано пішла з життя, так і не реалізувавши свою мрію співати для людей.

– Моя мама теж має дуже гарний голос, і тепер ви розумієте звідки в мені ці гени. Ні автора, ні інших куплетів цієї пісні мама не пам’ятає, але дуже хоче, щоб вона жила, і залишилася тут, але вже заспівана зі мною, щоб зберегти і не втратити цей спогад, – поділилася MamaRika.

Також вона додала, що дуже важливо цінувати традиції, плекати наше коріння, і передавати культурну спадщину дітям.