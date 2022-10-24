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Маю право: дружина Остапчука про те, чому мовчить про особисте життя

24 Жовтня 2022, 15:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маю право: дружина Остапчука про те, чому мовчить про особисте життя

Дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк розповіла, чому мовчить про своє особисте життя.

Так, один із них підписників жінки в Instagram поцікавився, чому вона нічого не публікує про стосунки, адже раніше активно ділилася своїм особистим життям. Очевидно, фолловер мав на увазі моменти з Остапчуком.

Христина з сарказмом відповіла, що її відповідь здивує підписників.

Зараз дивляться

– Не висвітлюю, бо маю на це право. Якщо не подобається, тоді пропоную не переглядати мою сторінку, щоб не нервувати, – сказала Горняк.

Нагадаємо, в мережі вже давно ходять чутки про проблеми в сім’ї Володимира Остапчука та Христини Горняк. Подружжя дійсно раніше публікувало одне одного в Instagram, чого не роблять зараз.

Ба більше, раніше дружина Остапчука сама натякнула на розлад у родині, залишивши неоднозначні слова про те, що коли втрачає себе, робить усе, щоб відновитися.

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Фото: Христина Горняк

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