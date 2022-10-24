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Имею право: жена Остапчука о том, почему молчит о личной жизни

24 октября 2022, 15:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Имею право: жена Остапчука о том, почему молчит о личной жизни

Жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, почему молчит о своей личной жизни.

Так, один из них подписчиков женщины в Instagram поинтересовался, почему она ничего не публикует об отношениях, ведь раньше активно делилась своей личной жизнью. Очевидно, фолловер имел в виду моменты с Остапчуком.

Кристина с сарказмом ответила, что ее ответ удивит подписчиков.

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— Не освещаю, потому что имею на это право. Если не нравится, тогда предлагаю не просматривать мою страницу, чтобы не нервничать, — сказала Горняк.

Напомним, в сети уже давно ходят слухи о проблемах в семье Владимира Остапчука и Кристины Горняк. Супруги действительно ранее публиковали друг друга в Instagram, чего не делают сейчас.

Более того, ранее жена Остапчука сама намекнула на разлад в семье, оставив неоднозначные слова о том, что когда теряет себя, делает все, чтобы восстановиться.

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Фото: Кристина Горняк

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