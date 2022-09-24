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Маєте вигляд, як 20 років тому! Андрій Данилко зустрівся з Лаймою Вайкуле

24 Вересня 2022, 14:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маєте вигляд, як 20 років тому! Андрій Данилко зустрівся з Лаймою Вайкуле

Артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) показав нове фото з латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.

Знімок зроблений перед благодійним концертом Данилка у Ризі (Латвія) 17 вересня. Там артистам удалося зустрітися. У кадрі Андрій сидить у масці та кепці, Лайма теж у головному уборі та в окулярах.

– Зустріч перед концертом. Лайма, – підписав фото Данилко.

Шанувальники захопилися новим кадром своїх кумирів, наголосивши, що вони мають добрий вигляд.

Зараз дивляться
  • Андрію Михайловичу, ну ви такий класний вигляд маєте, як 20 років тому!
  • Легенди!
  • Лайма чудова.
  • Сміливі, красиві та сильні!
  • Прекрасна зустріч двох добрих людей!
  • Андрій має вигляд як років 25 тому.
  • Велика подяка великій людині за підтримку. Здоров’я довгі роки!
  • Лайма молодець! Наша людина. – Пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що нещодавно Лайма Вайкуле попросила шанувальників молитися за неї та її здоров’я. Про це вона сказала латвійському виданню. Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що у артистки погіршився стан здоров’я і нібито стався рецидив онкології.

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Також нагадаємо, що Лайма Вайкуле підтримує Україну у повномасштабній війні з РФ. 31 липня під час свого концерту вона вийшла на сцену із синьо-жовтим прапором.

Фото: Вєрка Сердючка

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Андрій Данилко Вєрка Сердючка
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