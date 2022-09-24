Артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) показав нове фото з латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.
Знімок зроблений перед благодійним концертом Данилка у Ризі (Латвія) 17 вересня. Там артистам удалося зустрітися. У кадрі Андрій сидить у масці та кепці, Лайма теж у головному уборі та в окулярах.
– Зустріч перед концертом. Лайма, – підписав фото Данилко.
Шанувальники захопилися новим кадром своїх кумирів, наголосивши, що вони мають добрий вигляд.
- Андрію Михайловичу, ну ви такий класний вигляд маєте, як 20 років тому!
- Легенди!
- Лайма чудова.
- Сміливі, красиві та сильні!
- Прекрасна зустріч двох добрих людей!
- Андрій має вигляд як років 25 тому.
- Велика подяка великій людині за підтримку. Здоров’я довгі роки!
- Лайма молодець! Наша людина. – Пишуть користувачі мережі.
Зазначимо, що нещодавно Лайма Вайкуле попросила шанувальників молитися за неї та її здоров’я. Про це вона сказала латвійському виданню. Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що у артистки погіршився стан здоров’я і нібито стався рецидив онкології.
Також нагадаємо, що Лайма Вайкуле підтримує Україну у повномасштабній війні з РФ. 31 липня під час свого концерту вона вийшла на сцену із синьо-жовтим прапором.
Фото: Вєрка Сердючка