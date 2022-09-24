Артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) показав нове фото з латвійською співачкою Лаймою Вайкуле.

Знімок зроблений перед благодійним концертом Данилка у Ризі (Латвія) 17 вересня. Там артистам удалося зустрітися. У кадрі Андрій сидить у масці та кепці, Лайма теж у головному уборі та в окулярах.

– Зустріч перед концертом. Лайма, – підписав фото Данилко.

Шанувальники захопилися новим кадром своїх кумирів, наголосивши, що вони мають добрий вигляд.

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Андрію Михайловичу, ну ви такий класний вигляд маєте, як 20 років тому!

Легенди!

Лайма чудова.

Сміливі, красиві та сильні!

Прекрасна зустріч двох добрих людей!

Андрій має вигляд як років 25 тому.

Велика подяка великій людині за підтримку. Здоров’я довгі роки!

Лайма молодець! Наша людина. – Пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що нещодавно Лайма Вайкуле попросила шанувальників молитися за неї та її здоров’я. Про це вона сказала латвійському виданню. Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що у артистки погіршився стан здоров’я і нібито стався рецидив онкології.

Також нагадаємо, що Лайма Вайкуле підтримує Україну у повномасштабній війні з РФ. 31 липня під час свого концерту вона вийшла на сцену із синьо-жовтим прапором.

Фото: Вєрка Сердючка