Латвійська співачка Лайма Вайкуле підтримала Україну в повномасштабній війні з Росією.

31 липня артистка дала концерт. Під час виступу вона вийшла на сцену із українським прапором.

– А як же інакше? Чого ще від мене можна було чекати? Ми живемо в Латвії, я громадянка Латвії, наша політика та позиція зрозумілі… Я думаю, що в Латвії немає людей, які за війну. Ось ми дивимося на блакитне небо, а над Україною запускають ракети, вбиваючи все живе, – сказала артистка в коментарі Delfi.

Також вона додала, що поки що не бачить своїх виступів у Росії.

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Раніше в росЗМІ з’явилася інформація, що в Лайми Вайкуле трапився рецидив раку, проте ні співачка, ні її представники інформацію не підтверджували.

Фото: Лайма Вайкуле