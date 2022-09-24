Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) показал новое фото с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Снимок сделан перед благотворительным концертом Данилко в Риге (Латвия) 17 сентября. Там артистам удалось встретиться. В кадре Андрей сидит в маске и кепке, Лайма тоже в головном уборе и в очках.

— Встреча перед концертом. Лайма, — подписал фото Данилко.

Поклонники восхитились новым кадром своих кумиров, отметив, что они хорошо выглядят.

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Андрей Михайлович, ну вы так классно выглядите, как 20 лет назад!

Легенды!

Лайма великолепная.

Смелые, красивые и сильные!

Прекрасная встреча двух хороших людей!

Андрей выглядит как лет 25 назад.

Большая благодарность великому человеку за поддержку. Здоровье на долгие годы!

Лайма молодец! Наш человек. — Пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Лайма Вайкуле попросила поклонников молиться за нее и ее здоровье. Об этом она сказала латвийскому изданию. Ранее в СМИ появлялась информация, что у артистки ухудшилось состояние здоровья и якобы случился рецидив онкологии.

Также напомним, что Лайма Вайкуле поддерживает Украину в полномасштабной войне с РФ. 31 июля во время своего концерта она вышла на сцену с сине-желтым флагом.

Фото: Верка Сердючка