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Выглядите, как 20 лет назад! Андрей Данилко встретился с Лаймой Вайкуле

24 сентября 2022, 14:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Выглядите, как 20 лет назад! Андрей Данилко встретился с Лаймой Вайкуле

Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) показал новое фото с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Снимок сделан перед благотворительным концертом Данилко в Риге (Латвия) 17 сентября. Там артистам удалось встретиться. В кадре Андрей сидит в маске и кепке, Лайма тоже в головном уборе и в очках.

— Встреча перед концертом. Лайма, — подписал фото Данилко.

Поклонники восхитились новым кадром своих кумиров, отметив, что они хорошо выглядят.

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  • Андрей Михайлович, ну вы так классно выглядите, как 20 лет назад!
  • Легенды!
  • Лайма великолепная.
  • Смелые, красивые и сильные!
  • Прекрасная встреча двух хороших людей!
  • Андрей выглядит как лет 25 назад. 
  • Большая благодарность великому человеку за поддержку. Здоровье на долгие годы!
  • Лайма молодец! Наш человек. — Пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Лайма Вайкуле попросила поклонников молиться за нее и ее здоровье. Об этом она сказала латвийскому изданию. Ранее в СМИ появлялась информация, что у артистки ухудшилось состояние здоровья и якобы случился рецидив онкологии.

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Также напомним, что Лайма Вайкуле поддерживает Украину в полномасштабной войне с РФ. 31 июля во время своего концерта она вышла на сцену с сине-желтым флагом.

Фото: Верка Сердючка

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Андрій Данилко Вєрка Сердючка
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