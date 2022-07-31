Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець в ефірі інформаційного телемарафону розповів, як ставиться до українців, які використовують російську мову для спілкування.

– Дуже шкода, що ми це обговорюємо зараз. І хоча це обговорювали у 2014, але це не було так яскраво, і трохи не бна часі. Я теж так вважав – я шанувальник лагідної українізації. Вважаю, що людині потрібно надати комфортні умови, щоб їй хотілося перейти на українську, – зізнався Сергій.

Артист додав, що це стосується лише вмотивованих людей, і є ті, що зараз вважаються справжніми ворогами.

– У нашій країні живе безліч людей, які підтримують русский мір. Навіть зараз вони залишилися. А з 2014 до 2022 року ці люди качали свої права – це деструктивний елемент суспільства, який привів сюди війну. Ці люди мають бути обмежені на законодавчому рівні, – вважає Танчинець.

Артист додав, що не хоче чути російської мови на вулиці.

Зараз дивляться

– Коли я сиджу у кафе, я не хочу її чути. Мені було б дуже комфортно сидіти виключно в україномовному просторі. Має бути тотальна українізація, – запевняє музикант.

Раніше Сергій Танчинець розповів про втрати серед близьких через війну з Росією. Він зізнався, що дуже багато пішло з життя, і декого він знав роками. Його рідна війна також зачепила – його теща та тесть пробули в окупації під Ірпенем півтора місяця.