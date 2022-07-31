Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець в ефірі інформаційного телемарафону розповів, де його родина зараз. Артист зізнався, що його сім’я за кордоном, але не в ЄС.

– Моя сім’я за кордоном. Якийсь час вони були у Польщі, а потім поїхали до Японії, бо дружина перекладачем працює. Вона вже була там, коли навчалася за обміном на четвертому курсі. Це для неї зрозуміла країна, де їй приємно перебувати, адже вона знає мову добре, – заявив Сергій.

Артист додав, що у Польщі було складно залишатися.

– Дуже величезна кількість українців, людей, які потребують уваги від держави. Краще місце моєї дружини у Польщі займе та людина, яка не має альтернативи, – зізнався Танчинець.

Музикант додав, що зустрітися із дружиною набагато складніше, ніж якби вона проживала у Польщі.

Зараз дивляться

– Ми розуміли, що не побачимось півроку-рік. Я все ще вважаю, що до України повертатися все ще зарано. Ми щодня на зв’язку, син щодня дорослішає. Це важко, і не хотілося б пропускати це, але скаржитися нема чого, – додав артист.

Нагадаємо, що гурт Без обмежень постійно підтримує українських військових своєю творчістю, а також збирає благодійні концерти для допомоги ЗСУ.

Наприкінці весни музиканти презентували кліп на пісню 24/02, який показав, як ця дата змінила життя мільйонів українців. Життя багатьох людей вже ніколи не буде як раніше.