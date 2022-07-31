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Должна быть тотальная украинизация: Сергей Танчинец о русском языке

31 июля 2022, 22:27
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сергій Танчинець

Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец в эфире информационного телемарафона рассказал, как относится к украинцам, которые используют российский язык для общения.

— Очень жаль, что мы это обсуждаем сейчас. И хотя это обговаривали в 2014, но это не было настолько ярко, и немного не вовремя. Я тоже так считал — я поклонник ласковой украинизации. Считаю, что человеку нужно предоставить комфортные условия, чтобы ему хотелось перейти на украинский язык, — признался Сергей.

Артист добавил, что это касается только мотивированных людей, и есть те, которые сейчас считаются настоящими врагами.

— В нашей стране живет огромное количество людей, которые поддерживают русский мир. Даже сейчас они остались. А с 2014 по 2022 года эти люди качали свои права — это деструктивный элемент общества, который привел сюда войну. Эти люди должны быть ограничены на законодательном уровне, — считает Танчинец.

Артист добавил, что не хочет слышать российский язык на улице.

Сейчас смотрят

— Когда я сижу в кафе, я не хочу его слышать. Мне было бы очень комфортно сидеть исключительно в украиноязычном пространстве. Должна быть тотальная украинизация, — заверяет музыкант.

Ранее Сергей Танчинец рассказал о потерях среди близких из-за войны с Россией. Он признался, что очень много ушло из жизни, и некоторых он знал годами. Его родных война также зацепила — его теща и тесть пробыли в оккупации под Ирпенем полтора месяца.

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Війна в Україні
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