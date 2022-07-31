Артобстріл не обирає: Танчинець про втрати серед знайомих під час війни

Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець в ефірі інформаційного телемарафону розповів, як війна забрала життя його знайомих.

– Загинуло багато моїх знайомих, декого я знав багато років. Але є й ті, хто воює із 2014 року і продовжує це робити. Я впевнений, що вони триматимуть прапор перемоги у своїх руках. Але війна – це війна. Артобстріл не обирає – професійний ти військовий, чи тільки прийшов, – розповів Сергій.

Танчинець додав, що його рідна війна також зачепила.

– Тесть із тещею перебули в окупацію під Ірпенем – усі ці півтора місяця. Я не зміг їх переконати виїхати. Дуже складно вмовити людей це зробити. Особисто в моїй родині, дякувати Богові, втрат не було, але серед знайомих – величезна кількість, – зізнався артист.

Нагадаємо, що гурт Без обмежень постійно підтримує українських військових своєю творчістю, а також збирає благодійні концерти для допомоги ЗСУ. Наприкінці весни музиканти презентували кліп на пісню 24/02, який показав, як ця дата змінила життя мільйонів українців. Життя багатьох людей вже ніколи не буде колишнім. Відеоробота здатна зворушити тих, хто бачив жахи війни.