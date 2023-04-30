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С особой миссией. Руслана все же появится в финале Евровидения

30 апреля 2023, 11:29
Бедрак Виктория редактор ленты
С особой миссией. Руслана все же появится в финале Евровидения
Источник: Getty Images

Украинская певица Руслана Лыжичко все же выступит на песенном конкурсе Евровидение.

Об этом сообщил режиссер и креативный директор нынешнего Евровидения Герман Ненов, пишет Унисон.

Он отметил, что выступление Русланы состоится вживую из столицы Украины, и ее появление “будет иметь особую миссию”.

 

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Допис, поширений унісон (@unison_ukraine)

Ранее стало известно, что певицу Руслану, которая со своей песней Wild Dances завоевала первую победу для Украины на Евровидении в 2004 году, не позвали выступать в финале нынешнего Евровидения.

Позже на огласку вокруг выступления Русланы на Евровидении отреагировало Суспільне. По инициативе вещателя, Руслану внесли в конкурсную программу.

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Евровидение Руслана
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