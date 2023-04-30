Украинская певица Руслана Лыжичко все же выступит на песенном конкурсе Евровидение.

Об этом сообщил режиссер и креативный директор нынешнего Евровидения Герман Ненов, пишет Унисон.

Он отметил, что выступление Русланы состоится вживую из столицы Украины, и ее появление “будет иметь особую миссию”.

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Ранее стало известно, что певицу Руслану, которая со своей песней Wild Dances завоевала первую победу для Украины на Евровидении в 2004 году, не позвали выступать в финале нынешнего Евровидения.

Позже на огласку вокруг выступления Русланы на Евровидении отреагировало Суспільне. По инициативе вещателя, Руслану внесли в конкурсную программу.