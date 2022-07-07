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Мать детей — сотрудница: Илон Маск тайно стал отцом близнецов

7 июля 2022, 16:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Сотрудница американского миллиардера Илона Маска Шивона Зилис родила бизнесмену близнецов в ноябре 2021 года.

Пол близнецов, которые появились на свет в штате Техас, неизвестен, также как и их имена. Об этом стало известно благодаря документам, в котором указано, что 51-летний инженер стал отцом близнецов.

В них указано, что в апреле Маск и Зилис обратились в окружной суд Техаса с просьбой изменить имена их детей, чтобы они носили фамилию своего отца и фамилию своей матери как часть их второго имени.

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Стоит отметить, что близнецы родились всего за несколько недель до того, как у Маска и его экс-возлюбленной Граймс родился второй ребенок — дочь Экса Дарк Сидерель.

Всего у бизнесмена девятеро детей. В том числе есть близнецы и тройняшки.

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Источник
Business Insider
Теги
Илон Маск Близнецы
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