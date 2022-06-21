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Не хочу бути пов’язаний з батьком: син Ілона Маска вирішив змінити стать та ім’я

21 Червня 2022, 11:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Старший син американського мільярдера Ілона Маска вирішив змінити стать і стати жінкою.

18-річний Ксав’єр подав документи до суду, щоб не лише змінити гендерну приналежність, а й ім’я. Спадкоємець зазначив, що нічого спільного не хоче мати зі своїм знаменитим батьком.

– Гендерна ідентичність і той факт, що я більше не живу з моїм біологічним батьком і не хочу бути пов’язаний з ним у будь-якому вигляді чи формі, – йдеться в причині.

В якості нового імені Ксав’єр вказав – Вів’єн Дженна Вілсон.

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Усього в Ілона Маска семеро дітей. Матір’ю двох наймолодших є співачка Граймс – колишня кохана мільярдера. В 2021 році в них народилася донька, дівчинку виношувала сурогатна мати.

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Джерело
New York Post
Теги
Ілон Маск
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