Старший син американського мільярдера Ілона Маска вирішив змінити стать і стати жінкою.

18-річний Ксав’єр подав документи до суду, щоб не лише змінити гендерну приналежність, а й ім’я. Спадкоємець зазначив, що нічого спільного не хоче мати зі своїм знаменитим батьком.

– Гендерна ідентичність і той факт, що я більше не живу з моїм біологічним батьком і не хочу бути пов’язаний з ним у будь-якому вигляді чи формі, – йдеться в причині.

В якості нового імені Ксав’єр вказав – Вів’єн Дженна Вілсон.

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Усього в Ілона Маска семеро дітей. Матір’ю двох наймолодших є співачка Граймс – колишня кохана мільярдера. В 2021 році в них народилася донька, дівчинку виношувала сурогатна мати.