Мільярдер Ілон Маск знову став батьком. Його колишня кохана Граймс підтверджує, що таємно стала матір’ю другої дитини від глави Tesla.

Відомо, що журналістка Vanity Fair почула плач дитини в будинку співачки, при тому, що її сина X не було поруч.

– Я не маю права говорити про ці речі. Хоч би що відбувалося в сім’ї, я вважаю, що діти повинні триматися подалі від цього. Маск справді бачить у сині X свого протеже, – розповіла Граймс.

Другу спільну дитину з Маском назвали незвично – Exa Dark Sideræl Musk. Скорочено її називають просто Y. За даними ЗМІ, дівчинку виносила сурогатна матір.

Граймс пояснила, що Exa – це посилання на суперкомп’ютерний термін, а Dark – це невідоме.

Слово Siderael є ельфійським – воно означає справжній час всесвіту, зоряний час, глибокий космос. Це данина поваги до її улюбленого персонажа із всесвіту Володаря перснів Галадріель.

Нагадаємо, що наприкінці вересня інтернет сколихнула новина про те, що Ілон Маск та Граймс розлучилися. Про це повідомив сам мільярдер, сказавши, що вони залишилися в добрих стосунках заради сина X Æ A-12.

Тоді інженер пояснив, що його робота вимагає перебувати в Техасі, тоді як Граймс в основному живе в Лос-Анджелесі. Пара почала зустрічатися ще 2018 року. 2020 року у них народився син.