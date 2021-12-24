У п’ятницю, 24 грудня, на СТБ вийшов фінальний випуск 11 сезону кулінарного проекту МастерШеф. Трійка суперфіналістів пройшла останні випробування, щоб довести, хто з них найкращий.

Переможцем МастерШеф 11 став 29-річний Богдан Шинкарьов із Харкова. Богдан – професійний гравець у покер: займається цим уже 10 років та навчає інших.

Заробив собі на квартиру та відклав гроші на власний бізнес. Раніше грав у КВК. Кулінарія – його захоплення. Вважає, що дуже тонко відчуває смаки та поєднання.

Богдан володіє багатьма техніками, постійно працює над собою, а його кулінарний шлях виходить на новий щабель розвитку.

У суперфіналі Богдан боровся за перемогу зі Світланою та Владом. На балконі були родичі суперфіналістів та учасники одинадцятого сезону.

Після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій!

– Це був неймовірний сезон! Дуже багато приємних емоцій, дуже багато нових рецептів і страв. Дякую вам, учасники, за ваші ідеї та зусилля. А для вас, Богдане, це лише початок. Попереду дуже багато роботи. І ми сподіваємось, що це буде початком вашої великої кулінарної кар’єри, – зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що вже 22 січня 2022 року на СТБ відбудеться прем’єра проекту МастерШеф. Битва сезонів, у рамках якого найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному шоу країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий.