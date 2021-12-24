В пятницу, 24 декабря, на СТБ вышел финальный выпуск 11 сезона кулинарного проекта МастерШеф. Тройка суперфиналистов прошла последние испытания, чтобы доказать, кто из них лучший.

Победителем МастерШеф 11 стал 29-летний Богдан Шинкарев из Харькова. Богдан – профессиональный игрок в покер: занимается этим уже 10 лет и обучает других.

Заработал себе на квартиру и отложил деньги на собственный бизнес. Раньше играл в КВН. Кулинария – его увлечение. Считает, что очень тонко чувствует вкусы и сочетания.

Богдан владеет многими техниками, постоянно работает над собой, а его кулинарный путь выходит на новую ступень развития.

В суперфинале Богдан сражался за победу со Светланой и Владом. На балконе были родственники суперфиналистов и участники одиннадцатого сезона.

После оглашения результатов никто не сдерживал своих эмоций!

— Это был невероятный сезон! Очень много приятных эмоций, очень много новых рецептов и блюд. Спасибо вам, участники, за ваши идеи и усилия. А для вас, Богдан, это только начало. Впереди еще очень много работы. И мы надеемся, что это будет началом вашей большой кулинарной карьеры, — отметил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, уже 22 января 2022 года на СТБ состоится премьера проекта МастерШеф. Битва сезонов, в рамках которого самые яркие участники минувших сезонов снова сойдутся на главном кулинарном шоу страны, чтобы выяснить, кто из них лучший.