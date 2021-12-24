МастерШеф. Битва сезонів – дата старту кулінарного шоу

Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проекті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий. Прем’єра МастерШеф. Битва сезонів в ефірі СТБ відбудеться 22 січня 2022 року о 19.00.

Оцінювати майстерність учасників з усією суворістю будуть Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

– Нам завжди хотілося на кухні МастерШефа знову побачити улюбленців глядачів, дізнатися, чого вони досягли після проекту, наскільки виросли у професії та чого прагнуть. Битва сезонів — це другий шанс та унікальна можливість для найяскравіших учасників різних сезонів з’ясувати, хто ж із них таки найкращий шеф, — коментує керівник проекту Андрій Пишний.

На проект повернеться переможець сьомого сезону Пава, який запам’ятався не лише оригінальними стравами, а й коронним «курлик». Паша Серветник, переможець першого сезону МастерШеф. Професіонали, повертається у всеозброєнні, адже він свій приз направив на стажування по всьому світі, навчався в Азії та Європі.

Фіналістка п’ятого сезону Катерина Велика, яка програла у фіналі Євгенові Клопотенку, має намір довести, що вона справді велика у світі кулінарії. Повернеться на головну кухню країни й незабутня кокетка Наталка Петрик — чи зможе вона тепер спокусити суддів своїми кулінарними шедеврами?

На перемогу у Битві сезонів націлені кулінари-аматори з МастерШеф 11 Серафим Дерега та Саша Кривець, а також фіналіст МастерШеф. Професіонали 2, талановитий кулінар з оригінальним поглядом на їжу, продукти, техніки та смаки — Олександр Цвігун.

Нагадаємо, 24 грудня на СТБ відбудеться суперфінал 11 сезону МастерШеф. Найкращим кулінарам-аматорам доведеться пройти останні випробування, щоб здобути бажану перемогу.