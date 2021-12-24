Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
ТБ

МастерШеф. Битва сезонів – дата старту кулінарного шоу

24 Грудня 2021, 13:03
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
МастерШеф. Битва сезонів – дата старту кулінарного шоу
Джерело: СТБ

Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проекті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий. Прем’єра МастерШеф. Битва сезонів в ефірі СТБ відбудеться 22 січня 2022 року о 19.00. 

Оцінювати майстерність учасників з усією суворістю будуть Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

– Нам завжди хотілося на кухні МастерШефа знову побачити улюбленців глядачів,  дізнатися, чого вони досягли після проекту, наскільки виросли у професії та чого прагнуть. Битва сезонів — це другий шанс та унікальна можливість для найяскравіших учасників різних сезонів з’ясувати, хто ж із них таки найкращий шеф, — коментує керівник проекту Андрій Пишний.

Читайте також:
МастерШеф. Битва сезонів – дата старту кулінарного шоуІз запеченими овочами та червоною ікрою: некласичний рецепт шуби на Новий рік

На проект повернеться переможець сьомого сезону Пава, який запам’ятався не лише оригінальними стравами, а й коронним «курлик». Паша Серветник, переможець першого сезону МастерШеф. Професіонали, повертається у всеозброєнні, адже він свій приз направив на стажування по всьому світі, навчався в Азії та Європі.

Фіналістка п’ятого сезону Катерина Велика, яка програла у фіналі Євгенові Клопотенку, має намір довести, що вона справді велика у світі кулінарії. Повернеться на головну кухню країни й незабутня кокетка Наталка Петрик — чи зможе вона тепер спокусити суддів своїми кулінарними шедеврами?

На перемогу у Битві сезонів націлені кулінари-аматори з МастерШеф 11 Серафим Дерега та Саша Кривець, а також фіналіст МастерШеф. Професіонали 2, талановитий кулінар з оригінальним поглядом на їжу, продукти, техніки та смаки — Олександр Цвігун.

Читайте також:
праздничный столМеню новорічного столу: незвичайні рецепти від Ектора Хіменеса-Браво

Нагадаємо, 24 грудня на СТБ відбудеться суперфінал 11 сезону МастерШеф. Найкращим кулінарам-аматорам доведеться пройти останні випробування, щоб здобути бажану перемогу.

Теги
МастерШеф , СТБ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка