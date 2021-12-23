Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептами для новорічного столу.
Чоловік зазначив, що, напевно, на кожному святковому столі на Новий рік будуть олів’є, шуба, крабовий салат і тарталетки, які необхідно заправити майонезом. Шеф-кухар склав добірку рецептів, які полегшать життя кожної господині. Перше, що він рекомендує приготувати – домашній майонез.
Рецепт приготування домашнього майонезу
Інгредієнти:
- яйце – 2 штуки;
- рослинна олія – 250 г;
- гірчиця – 2 чайні ложки;
- лимонний сік – столова ложка;
- цукор – 0,5 столової ложки;
- сіль – 0,5 столової ложки.
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Спосіб приготування:
- Яйця розбити у високу вузьку ємність, наприклад, мірну склянку від блендера.
- Влийте в ємність олію, додайте гірчицю, сіль, цукор. Поставте ножі блендера прямо на жовтки та збивайте не рухаючись.
- Почне утворюватися густий майонез, додаємо лимонний сік і продовжуємо збивати. За необхідності додати ще сіль, цукор чи гірчицю.
Рецепт приготування картоплі по-селянськи
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- масло;
- сіль і перець.
Спосіб приготування:
- Очистити картоплю та порізати на часточки (головне – не допускати до них вологу);
- Щедро посолити, оскільки сіль створить скоринку на картоплі та додати олію.
- Викласти на пергамент у духовку, розігріту до 200 градусів. Залишити на 20-25 хвилин.
Картоплю мішати не треба! Можна додати часниковий соус під час подачі.
Рецепт приготування запеченої курки
Інгредієнти:
- курка;
- сіль і перець.
Спосіб приготування:
- Миємо курку, добре протираємо.
- Змішуємо сіль з перцем і натираємо курку з усіх боків і всередині.
- Запікати в духовці при 180 градусах 30-40 хвилин до золотистої скоринки.
Рецепт приготування крабового салату без рису
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г;
- огірки (без насіння) – 280 г;
- консервована кукурудза – 280 г;
- яйця – 5 штук;
- домашній майонез – 100 г;
- цибуля зелена, зелень;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Нарізати все дрібними кубиками.
- Заправляємо майонезом, солимо та перчимо.
Рецепт приготування печеної картоплі з начинкою з тунця
Інгредієнти:
- картопля – 4 великі;
- тунець у власному соку – банку;
- моцарелла – 150-200 г;
- вершкове масло – 50 г;
- зелень.
Спосіб приготування:
- Кожну картоплю обмотуємо фольгою та запікаємо при 180 градусах 20-25 хвилин.
- Після того, як картопля запеклася, розрізаємо її вздовж, імітуючи кишеню.
- Розминаємо картоплю вилкою з маслом і додаємо трохи моцарелли.
- Порізану зелень змішуємо з тунцем. Викладаємо зверху на картоплю, посипаємо моцарелою і ставимо на 5 хвилин у духовку.
Рецепт приготування фаршированого перцю без рису та підлив
Інгредієнти:
- болгарський перець – 6 штук;
- куряче стегно без шкіри – 400 г;
- твердий сир – 200 г;
- печериці – 180 г;
- йогурт чи сметана – 10-12 столових ложок;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Очищаємо перець від насіння, ріжемо куряче філе на кубики, нарізаємо гриби і натираємо сир на дрібній тертці.
- Викладаємо у перець начинку шарами: сир, гриби, йогурт, сіль, перець, філе, сир. При необхідності повторити.
- Запікаємо на пергаменті в духовці за температури 180-200 градусів 30-40 хвилин.
Рецепт приготування новорічного печінкового кексу
Інгредієнти:
- куряча печінка – 600 г;
- яйце – 2 штуки;
- морква – 150 г;
- цибуля – 150 г;
- кукурудзяне чи пшеничне борошно – 40 г;
- олія – 5 г;
- мускатний горіх – 1 г;
- солодка паприка – 3 г;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Моркву натираємо на крупній тертці, цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
- Пасуємо цибулю та моркву на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії.
- Курячу печінку промиваємо і видаляємо видимий жир та плівочки. Після цього подрібнюємо печінку блендером.
- До подрібненої печінки додаємо яйця, борошно. Змішуємо блендером до однорідності.
- Масу солимо, перчимо, додаємо солодку паприку, мускатний горіх та пасеровані овочі. Усі перемішуємо.
- Викладаємо суміш у форму для запікання та відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.