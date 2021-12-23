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Меню новорічного столу: незвичайні рецепти від Ектора Хіменеса-Браво

23 Грудня 2021, 15:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
праздничный стол

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептами для новорічного столу.

Чоловік зазначив, що, напевно, на кожному святковому столі на Новий рік будуть олів’є, шуба, крабовий салат і тарталетки, які необхідно заправити майонезом. Шеф-кухар склав добірку рецептів, які полегшать життя кожної господині. Перше, що він рекомендує приготувати – домашній майонез.

Рецепт приготування домашнього майонезу

Інгредієнти:

  • яйце – 2 штуки;
  • рослинна олія – 250 г;
  • гірчиця – 2 чайні ложки;
  • лимонний сік – столова ложка;
  • цукор – 0,5 столової ложки;
  • сіль – 0,5 столової ложки.

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Спосіб приготування:

  1. Яйця розбити у високу вузьку ємність, наприклад, мірну склянку від блендера.
  2. Влийте в ємність олію, додайте гірчицю, сіль, цукор. Поставте ножі блендера прямо на жовтки та збивайте не рухаючись.
  3. Почне утворюватися густий майонез, додаємо лимонний сік і продовжуємо збивати. За необхідності додати ще сіль, цукор чи гірчицю.

Рецепт приготування картоплі по-селянськи

Інгредієнти:

  • картопля – 500 г;
  • масло;
  • сіль і перець.

Спосіб приготування:

  1. Очистити картоплю та порізати на часточки (головне – не допускати до них вологу);
  2. Щедро посолити, оскільки сіль створить скоринку на картоплі та додати олію.
  3. Викласти на пергамент у духовку, розігріту до 200 градусів. Залишити на 20-25 хвилин.

Картоплю мішати не треба! Можна додати часниковий соус під час подачі.

Рецепт приготування запеченої курки

Інгредієнти:

  • курка;
  • сіль і перець.

Спосіб приготування:

  1. Миємо курку, добре протираємо.
  2. Змішуємо сіль з перцем і натираємо курку з усіх боків і всередині.
  3. Запікати в духовці при 180 градусах 30-40 хвилин до золотистої скоринки.

Рецепт приготування крабового салату без рису

Інгредієнти:

  • крабові палички – 200 г;
  • огірки (без насіння) – 280 г;
  • консервована кукурудза – 280 г;
  • яйця – 5 штук;
  • домашній майонез – 100 г;
  • цибуля зелена, зелень;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати все дрібними кубиками.
  2. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо.

Рецепт приготування печеної картоплі з начинкою з тунця

Інгредієнти:

  • картопля – 4 великі;
  • тунець у власному соку – банку;
  • моцарелла – 150-200 г;
  • вершкове масло – 50 г;
  • зелень.

Спосіб приготування:

  1. Кожну картоплю обмотуємо фольгою та запікаємо при 180 градусах 20-25 хвилин.
  2. Після того, як картопля запеклася, розрізаємо її вздовж, імітуючи кишеню.
  3. Розминаємо картоплю вилкою з маслом і додаємо трохи моцарелли.
  4. Порізану зелень змішуємо з тунцем. Викладаємо зверху на картоплю, посипаємо моцарелою і ставимо на 5 хвилин у духовку.

Рецепт приготування фаршированого перцю без рису та підлив

Інгредієнти:

  • болгарський перець – 6 штук;
  • куряче стегно без шкіри – 400 г;
  • твердий сир – 200 г;
  • печериці – 180 г;
  • йогурт чи сметана – 10-12 столових ложок;
  • сіль перець.

Спосіб приготування:

  1. Очищаємо перець від насіння, ріжемо куряче філе на кубики, нарізаємо гриби і натираємо сир на дрібній тертці.
  2. Викладаємо у перець начинку шарами: сир, гриби, йогурт, сіль, перець, філе, сир. При необхідності повторити.
  3. Запікаємо на пергаменті в духовці за температури 180-200 градусів 30-40 хвилин.

Рецепт приготування новорічного печінкового кексу

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 600 г;
  • яйце – 2 штуки;
  • морква – 150 г;
  • цибуля – 150 г;
  • кукурудзяне чи пшеничне борошно – 40 г;
  • олія – ​​5 г;
  • мускатний горіх – 1 г;
  • солодка паприка – 3 г;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Моркву натираємо на крупній тертці, цибулю нарізаємо дрібними кубиками.
  2. Пасуємо цибулю та моркву на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії.
  3. Курячу печінку промиваємо і видаляємо видимий жир та плівочки. Після цього подрібнюємо печінку блендером.
  4. До подрібненої печінки додаємо яйця, борошно. Змішуємо блендером до однорідності.
  5. Масу солимо, перчимо, додаємо солодку паприку, мускатний горіх та пасеровані овочі. Усі перемішуємо.
  6. Викладаємо суміш у форму для запікання та відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.
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Теги
Кулінарні рецепти , Новий Рік , Рецепти
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