Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився рецептами для новорічного столу.

Чоловік зазначив, що, напевно, на кожному святковому столі на Новий рік будуть олів’є, шуба, крабовий салат і тарталетки, які необхідно заправити майонезом. Шеф-кухар склав добірку рецептів, які полегшать життя кожної господині. Перше, що він рекомендує приготувати – домашній майонез.

Рецепт приготування домашнього майонезу

Інгредієнти:

яйце – 2 штуки;

рослинна олія – 250 г;

гірчиця – 2 чайні ложки;

лимонний сік – столова ложка;

цукор – 0,5 столової ложки;

сіль – 0,5 столової ложки.

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Спосіб приготування:

Яйця розбити у високу вузьку ємність, наприклад, мірну склянку від блендера. Влийте в ємність олію, додайте гірчицю, сіль, цукор. Поставте ножі блендера прямо на жовтки та збивайте не рухаючись. Почне утворюватися густий майонез, додаємо лимонний сік і продовжуємо збивати. За необхідності додати ще сіль, цукор чи гірчицю.

Рецепт приготування картоплі по-селянськи

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

масло;

сіль і перець.

Спосіб приготування:

Очистити картоплю та порізати на часточки (головне – не допускати до них вологу); Щедро посолити, оскільки сіль створить скоринку на картоплі та додати олію. Викласти на пергамент у духовку, розігріту до 200 градусів. Залишити на 20-25 хвилин.

Картоплю мішати не треба! Можна додати часниковий соус під час подачі.

Рецепт приготування запеченої курки

Інгредієнти:

курка;

сіль і перець.

Спосіб приготування:

Миємо курку, добре протираємо. Змішуємо сіль з перцем і натираємо курку з усіх боків і всередині. Запікати в духовці при 180 градусах 30-40 хвилин до золотистої скоринки.

Рецепт приготування крабового салату без рису

Інгредієнти:

крабові палички – 200 г;

огірки (без насіння) – 280 г;

консервована кукурудза – 280 г;

яйця – 5 штук;

домашній майонез – 100 г;

цибуля зелена, зелень;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Нарізати все дрібними кубиками. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо.

Рецепт приготування печеної картоплі з начинкою з тунця

Інгредієнти:

картопля – 4 великі;

тунець у власному соку – банку;

моцарелла – 150-200 г;

вершкове масло – 50 г;

зелень.

Спосіб приготування:

Кожну картоплю обмотуємо фольгою та запікаємо при 180 градусах 20-25 хвилин. Після того, як картопля запеклася, розрізаємо її вздовж, імітуючи кишеню. Розминаємо картоплю вилкою з маслом і додаємо трохи моцарелли. Порізану зелень змішуємо з тунцем. Викладаємо зверху на картоплю, посипаємо моцарелою і ставимо на 5 хвилин у духовку.

Рецепт приготування фаршированого перцю без рису та підлив

Інгредієнти:

болгарський перець – 6 штук;

куряче стегно без шкіри – 400 г;

твердий сир – 200 г;

печериці – 180 г;

йогурт чи сметана – 10-12 столових ложок;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Очищаємо перець від насіння, ріжемо куряче філе на кубики, нарізаємо гриби і натираємо сир на дрібній тертці. Викладаємо у перець начинку шарами: сир, гриби, йогурт, сіль, перець, філе, сир. При необхідності повторити. Запікаємо на пергаменті в духовці за температури 180-200 градусів 30-40 хвилин.

Рецепт приготування новорічного печінкового кексу

Інгредієнти:

куряча печінка – 600 г;

яйце – 2 штуки;

морква – 150 г;

цибуля – 150 г;

кукурудзяне чи пшеничне борошно – 40 г;

олія – ​​5 г;

мускатний горіх – 1 г;

солодка паприка – 3 г;

сіль, перець.

Спосіб приготування: