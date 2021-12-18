Ви вже склали меню новорічного столу? Олів’є, крабовий салат і, напевно, шуба, без якої не обходяться зимові свята. Класика набридла, проте є безліч інтерпретацій її приготування та подачі. Так, щоб вона не виглядала як класичний салат та здивувала ваших гостей не лише смаковими якостями, а й візуально.
Українська шеф-кухарка та ведуча шоу МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася відеорецептом шуби. Покроковий рецепт приготування – далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- чотири середні буряки;
- одна картопля;
- одна морква;
- два стебла зеленої цибулі;
- одна столова ложка домашнього майонезу;
- 50 г філе оселедця;
- сіль, перець;
- 100 г солі для запікання;
- 30 г червоної ікри (факультативно).
Інгредієнти для майонезу:
- один жовток;
- одна чайна ложка діжонської гірчиці;
- одна чайна ложка лимонного соку/фруктового оцту;
- 150 мл олії;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Помийте овочі і прямо в шкірці викладіть їх на шматочки фольги. Додайте туди по ложці солі (до речі, рекомендую завжди запікати коренеплоди на солі – так вони не висихають усередині, а залишаються соковитими).
- Запікайте овочі в духовці при температурі 180°С протягом однієї години, але час залежить від їхнього розміру. Перевірте готовність кінчиком ножа чи шпажкою.
- Залиште овочі охолонути, потім очистіть їх. Наріжте моркву, картоплю та оселедець кубиками. Подрібніть листя цибулі.
- Розріжте буряк навпіл і виберіть із нього середину. Покладіть всередину рибу, суміш картоплі, моркви та цибулі. Щедро змастіть майонезом і викладіть наверх ікру – як вишеньку на торті!
Ольга Мартиновська зізналася, що любить готувати таку шубу та подавати до фуршетних столів.
– Усі переносяться в магію дитинства та сімейного свята. А презентабельність столу залишилася на найвищому рівні, – наголосила Ольга.
До слова, класичне олів’є також можна приготувати оригінально, замінивши звичні інгредієнти на перепелині яйця та м’ясо.
Детальний рецепт приготування некласичного олів’є на Новий рік – читайте на Фактах ICTV.