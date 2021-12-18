Ви вже склали меню новорічного столу? Олів’є, крабовий салат і, напевно, шуба, без якої не обходяться зимові свята. Класика набридла, проте є безліч інтерпретацій її приготування та подачі. Так, щоб вона не виглядала як класичний салат та здивувала ваших гостей не лише смаковими якостями, а й візуально.

Українська шеф-кухарка та ведуча шоу МастерШеф Ольга Мартиновська поділилася відеорецептом шуби. Покроковий рецепт приготування – далі в матеріалі.

Інгредієнти:

чотири середні буряки;

одна картопля;

одна морква;

два стебла зеленої цибулі;

одна столова ложка домашнього майонезу;

50 г філе оселедця;

сіль, перець;

100 г солі для запікання;

30 г червоної ікри (факультативно).

Інгредієнти для майонезу:

один жовток;

одна чайна ложка діжонської гірчиці;

одна чайна ложка лимонного соку/фруктового оцту;

150 мл олії;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Помийте овочі і прямо в шкірці викладіть їх на шматочки фольги. Додайте туди по ложці солі (до речі, рекомендую завжди запікати коренеплоди на солі – так вони не висихають усередині, а залишаються соковитими). Запікайте овочі в духовці при температурі 180°С протягом однієї години, але час залежить від їхнього розміру. Перевірте готовність кінчиком ножа чи шпажкою. Залиште овочі охолонути, потім очистіть їх. Наріжте моркву, картоплю та оселедець кубиками. Подрібніть листя цибулі. Розріжте буряк навпіл і виберіть із нього середину. Покладіть всередину рибу, суміш картоплі, моркви та цибулі. Щедро змастіть майонезом і викладіть наверх ікру – як вишеньку на торті!

Ольга Мартиновська зізналася, що любить готувати таку шубу та подавати до фуршетних столів.

– Усі переносяться в магію дитинства та сімейного свята. А презентабельність столу залишилася на найвищому рівні, – наголосила Ольга.

До слова, класичне олів’є також можна приготувати оригінально, замінивши звичні інгредієнти на перепелині яйця та м’ясо.

Детальний рецепт приготування некласичного олів’є на Новий рік – читайте на Фактах ICTV.