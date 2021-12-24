МастерШеф. Битва сезонов — дата старта кулинарного шоу

Самые яркие участники минувших сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший. Премьера МастерШеф. Битва сезонов в эфире СТБ состоится 22 января 2022 года в 19.00.

Оценивать мастерство участников со всей строгостью будут Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Нам всегда хотелось на кухне МастерШефа снова увидеть любимчиков зрителей, узнать, чего они достигли после проекта, насколько выросли в профессии и к чему стремятся. Битва сезонов — это второй шанс и уникальная возможность для самых ярких участников разных сезонов выяснить, кто же из них все-таки лучший шеф, — комментирует руководитель проекта Андрей Пышный.

На проект вернется победитель седьмого сезона Пава, который запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлык». Паша Серветник, победитель первого сезона МастерШеф. Профессионалы, возвращается во всеоружии, ведь он свой приз направил на стажировки по всему миру, обучался в Азии и Европе.

Финалистка пятого сезона Екатерина Великая, проигравшая в финале Евгению Клопотенко, намерена доказать, что она – действительно великая в мире кулинарии. Вернется на главную кухню страны и незабываемая кокетка Наталка Петрик — сможет ли она теперь искусить судей своими кулинарными шедеврами?

На победу в Битве сезонов нацелены кулинары-аматоры из МастерШеф 11 Серафим Дерега и Саша Кривец, а также финалист МастерШеф. Профессионалы 2, талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, техники и вкусы — Александр Цвигун.

Напомним, 24 декабря на СТБ состоится суперфинал 11 сезона МастерШеф. Лучшим кулинарам-аматорам предстоит пройти последние испытания, чтобы заполучить желанную победу.